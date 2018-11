Samuca? Elmo? É revelado o pai do filho de Waleska em ‘O Tempo Não Para’

Tem coisas que só um teste de DNA é capaz de resolver, não é mesmo? Após ser durante muitos anos exclusivo do ‘Programa do Ratinho‘, o exame genético está com tudo nas novelas e foi utilizado para descobrir quem é o pai do filho de Waleska (Carol Castro). A militar de ‘O Tempo Não Para‘ é atualmente a namorada de Samuca (Nicolas Prattes) e do nada começou a sentir enjoos. Já vimos novelas o bastante para saber que isso é gravidez na certa, não é verdade? Bem, sua mãe Coronela (Solange Couto) providenciou o exame de DNA para saber quem é o pai, e o resultado é surpreendente.

Waleska está grávida não de Samuca e muito menos de seu ex-namorado Elmo (Felipe Simas), e sim de seu colega de profissão Mateus (Raphael Vianna). Desesperada com o resultado do exame, Coronela utiliza suas artimanhas para falsificar o resultado, colocando Samuca como o pai.

Para saber mais coisas sobre essa divertida novela das sete, que tal conferir nosso resumão semanal com tudo o que vai acontecer entre os dias 5 e 10 de novembro?

Segunda-feira, 5 de novembro – Dom Sabino aceita morar com Carmen

Samuca, que deve acreditar até em Papai Noel, vê com bons olhos a mudança de personalidade de Betina (Cleo). Barão (Rui Ricardo Diaz) se surpreende ao ver com a delegada seus documentos – provando que fazia coisas ilegais. Mesmo enrolado até o pescoço com Waleska, Samuca confessa a Marocas (Juliana Paiva) que a ama.

–

Dom Sabino (Edson Celulari) aceita de bom grado o convite de morar com Carmen (Christiane Torloni). O segredo da farsa de Betina é descoberto. Emílio (João Baldasserini) cumpre os requisitos de homem-lixo e ordena que sua noiva Marocas abandone a SamVita.

Terça-feira, 6 de novembro – Revelada a paternidade do filho de Waleska

Após ser desmascarada por Igor, Betina decide contratá-lo. Marocas cede à chantagem e decide abandonar a Miudeza, a empresa paralela de Samuca. Dom Sabino demonstra ter um pé atrás com esse relacionamento suspeito de sua filha com Emílio. Coronela arranja um exame de DNA e descobre que o pai do filho de Waleska não é Samuca… e nem Elmo… o papai será Mateus.

–

Samuca até tenta fazer algo contra o casamento, mas Emílio garante que não há nada mais a ser feito.

Quarta-feira, 7 de novembro – Samuca recebe um exame falso de DNA

Como é um vilão de novela, Emílio relembra a Samuca que irá destruí-lo. Com medo do resultado do exame, Coronela pede ajuda para falsifica-lo. O papel, já adulterado, é revelado a Samuca. Em uma conversa com Betina, Samuca revela ter engravidado Waleska. Já imaginamos como ela vai se sentir por dentro:

–

Florêncio (Ricardo Duque) chega para Marocas e fala que… bem… se ela quiser, ele pode providenciar… um paletó de madeira para Emílio. Se é que me entendem.

Quinta-feira, 8 de novembro – Emílio quase morre

Marocas se assusta com a proposta e afirma não ser conivente com violência. Cairu (Cris Vianna) topa ser a modelo de Marocas. Como as contas da SamVita foram bloqueadas na justiça, Samuca sugere usar seu próprio dinheiro para pagar os funcionários, afinal ele é multimilionário.

–

Dom Sabino aparece na reunião da empresa e revela ser o novo acionista, garantindo que tentará reerguer a empresa. Um matador (queeeem será, não é mesmo?) tenta matar Emílio, mas Marocas impede o atentado.

Sexta-feira, 9 de novembro – Chega o vestido de noiva de Marocas

Emílio conta a Marocas que ele só foi salvo porque ela secretamente o ama. Para retrucar, a congelada revela que seu pai é o novo acionista da empresa. Poxa, Marocas, dizer que não ama o Emílio teria doído menos.

–

Elmo desconfia um pouco da mudança de Betina. Marocas explica ao pai que não pode romper com o acordo/chantagem feito com o Emílio. Betina vai atrás de Emílio porque ela quer… sim, voltar com Samuca. Enquanto isso, Marocas recebe o vestido de noiva que Emílio enviou.

Sábado, 10 de novembro – Começa o casamento

Cesária (Olívia Araújo) tenta destruir o vestido de Marocas, mas a garota a impede. Samuca conta a Dom Sabino sobre a chantagem da qual Marocas foi vítima. Logo depois disso, o rapaz vê acidentalmente Marocas vestida de noiva. Dom Sabino e Emílio discutem. Ao saber que a chantagem de Emílio envolve um crime no passado, Dom Sabino se surpreende e diz não ter se envolvido em nada. Começa o casamento e Dom Sabino implora para Marocas desistir enquanto leva a filha ao altar.