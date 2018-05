“Segundo Sol”: Saiba quem é quem na novela das 21h da Globo

Todos são protagonistas em relação à própria história de vida e podem buscar uma nova chance: eis o mote de “Segundo Sol”, novela das 21h que estreia hoje na Rede Globo.

A história gira em torno de Luzia (Giovanna Antonelli), uma marisqueira que se apaixona por um homem misterioso que chega à pacata Boiporã, onde ela foi abandonada pelo marido e vive com os dois filhos, e Beto Falcão (Emilio Dantas), o tal homem misterioso, que vive uma enorme mentira.

Como o amor de protagonistas de novelas das 21h nunca é tranquilo, eles são separados por Karola (Deborah Secco) e só depois de 20 anos, na segunda fase da novela, terão a chance de acertar as contas.

“Segundo Sol” se passa na Bahia, entre a capital Salvador e a fictícia Boiporã. “É uma história sobre família. Um drama para emocionar, com todo o tempero da Bahia”, afirma o autor, João Emanuel Carneiro. A direção fica por conta de Dennis Carvalho e Maria de Médicis.

Conheça, a seguir, os principais personagens da novela.

Luzia (Giovanna Antonelli)

–

Mulher batalhadora da fictícia Boiporã, Luzia vive de catar mariscos e canta sem pretensões de estrelato em um bar local. A vida pessoal não está lá essas coisas: abandonada pelo marido, ela cria sozinha seus dois filhos, Ícaro (Thales Miranda/Chay Suede) e Manuela (Rafaela Brasil/Luisa Arraes). Tudo muda quando ela conhece Miguel (Emilio Dantas), um cara misterioso que a conquista na primeira conversa. Só que o grande amor será fruto de muito sofrimento, e Luzia precisará fugir para a Europa, deixando os filhos para trás.

Na segunda fase da novela, ela volta à Bahia 20 anos depois como Ariella, uma DJ de renome internacional cujo único objetivo é reconquistar a família perdida.

Beto Falcão (Emilio Dantas)

–

Beto era um cantor de axé famosíssimo, mas seu sucesso foi diminuindo até ele cair no esquecimento. Quando um voo para Aracaju em que ele deveria estar cai no mar e ele é dado como morto, seu irmão e sua namorada o convencem a manter a farsa da morte, criando um “mito” lucrativo que vai ajudar a família a quitar as dívidas. É assim que ele vai parar em Boiporã e conhece Luzia. Lá, ele se apresenta como Miguel e não fala nada sobre seu passado – mas é claro que o passado irá atrás dele.

Karola (Deborah Secco)

–

O relacionamento com Beto não ia muito bem, mas Karola ainda era sua namorada quando ocorreu o acidente que originou a farsa do cantor morto – ela inclusive ajudou a bolar o plano. Vilã da novela, ela vai destruir o amor de Luzia e Beto e fará a Nazaré (personagem de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”) ao roubar o bebê de Luiza e convencer a todos que se trata de um filho legítimo dela com Beto. Sempre que precisa de conselhos para concretizar seus planos, recorre a Laureta.

Laureta (Adriana Esteves)

–

Mentora de vilanias de Karola, Laureta é a promoter de eventos mais poderosa de Salvador – só que, na verdade, o que lhe traz dinheiro é o agenciamento de mulheres e homens para programas com a clientela classe AAA da cidade. Pela frente, é sorridente e extrovertida, a imagem de uma pessoa super do bem; pelas costas, é amarga, vingativa e escava os podres de todos para chantagear pessoas importantes e, assim, ganhar ainda mais dinheiro.

Remy (Vladimir Brichta)

–

A família Falcão foi à falência por culpa deste irmão “ovelha negra” de Beto, que era o responsável por administrar a carreira e as finanças do cantor. É ele o coautor do plano de fingir que Beto cantor morreu no acidente de avião e lucrar com isso. Remy também é amante de Karola, o que facilita na elaboração do discurso para convencer o rapaz a se isolar em Boiporã até as contas se acertarem.

Naná (Arlete Salles)

–

Mãe superprotetora que só enxerga qualidades nos filhos, ela é mãe de Beto, Remy, Ionan (Armando Babaioff) e Clóvis (Luis Lobiando). Casada com Dodô, ela vive dias de preocupação financeira em Santo Antônio Além do Carmo, bairro tradicional de Salvador, e só fica sabendo da armação da “morte” de Beto um tempo depois.

Dodô (José de Abreu)

–

Marido de Naná e pai de Beto, Remy, Ionan e Clóvis, ele em casa é um bom homem, mas do lado de fora é um tremendo mulherengo. Sabe diferenciar o caráter de cada filho, com suas qualidades e defeitos, e é bem linha-dura. Quando fica sabendo da farsa da morte de Beto, quer botar a boca no trombone, mas é convencido a ficar quieto para quitar as dívidas da família.

Roberval (Fabricio Boliveira)

–

Ele foi criado junto à riquíssima família de Severo Athayde (Odilon Wagner) e, já adulto, passou a trabalhar como motorista da casa. Sua vida dá uma virada de 180 graus quando descobre que, na verdade, ele é filho de Severo – que teve um caso com sua mãe, Zefa (Claudia Di Moura), a empregada da casa. Revoltado, ele decide ir embora e consegue emprego como operário em uma construção de luxo, onde conhece Laureta. Depois de juntar um bom dinheiro, ele vai recomeçar a vida no exterior, mas promete voltar para se vingar de todos que o humilharam.

Edgar (Caco Ciocler)

–

Embora seja irmão de pai e mãe de Roberval, ele foi registrado – com o consentimento de Zefa – como filho de Severo e Claudine (Cássia Kis), esposa do milionário que não podia engravidar. Por causa disso, sempre desfrutou de todos os luxos da casa dos Athayde. É casado com Karen (Maria Luisa Mendonça) e tem um caso com Cacau.

Cacau (Fabiula Nascimento)

–

Ela é irmã de Luzia e saiu de Boiporã para tentar uma vida melhor e mais cosmopolita em Salvador. Trabalha como ajudante de cozinha de Zefa na casa dos Athayde, é amante de Edgar e namorada de Roberval. O motorista chega a pedi-la em casamento, mas é rejeitado; ela prefere ser a outra do refinado e rico Edgar.

Ícaro (Chay Suede)

–

Criado pela tia depois que a mãe, Luzia, precisou fugir do Brasil, Ícaro é cheio de problemas de relacionamento e decide ir morar em uma ocupação de casarão abandonado no bairro Dois de Julho, em Salvador. O lugar é administrado por Acácio (Danilo Ferreira) e tem um clima de comunidade, com trocas de mercadorias e serviços e divisão de tarefas.

Rosa (Leticia Colin)

–

Namorada de Ícaro e filha magoada de Agenor (Roberto Bonfim) e Nice (Kelzy Ecard). A mágoa tem motivo: os pais investiram toda a esperança e dinheiro da família na formação da irmã de Rosa, Maura (Nanda Costa), deixando a educação de Rosa em segundo plano. Será o centro de um conflito amoroso quando Valentim (Danilo Mesquita), melhor amigo de Acácio, se apaixonar por ela.