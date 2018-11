‘Segundo Sol’: relembre 4 micos da novela das nove

A vida é feita de bons e de maus momentos (às vezes mais maus do que bons, na verdade), e a novela ‘Segundo Sol‘ segue à risca essa máxima. A trama está chegando ao fim essa semana, e nesse tempo acumulou vários momentos ótimos e alguns trechos um pouco vergonhosos. Se você é do tipo que prefere só lembrar das coisas boas… desculpa, mas estamos aqui para relembrar os quatro maiores micos da novela das nove. Pode vir.

Luzia enganada várias vezes

As pessoas podem ser classificadas numa escala que vai de inteligente até “marisqueira”. Sim, a Luzia (Giovanna Antonelli) é praticamente uma categoria própria, específico para mocinhas inocentes de novela. A marisqueira passou a trama cercada pelas maiores cobras da teledramaturgia, foi acusada de um crime que não cometeu e teve 10 anos de exílio para pensar numa forma de ser menos burra. O que ela faz? Sim, ela volta ao Brasil e continuou fazendo uma besteira atrás da outra.

Luzia criou um plano louco que envolvia fingir ser outra pessoa para se aproximar dos filhos (com direito a peruca ridícula para marcar um programa [!!!] com o filho), se revelou para suas maiores adversárias e, claro, caiu na mesma cilada de ser culpada pela morte de alguém. Se inteligência vendesse em latinha, era bom comprar vários engradados para essa protagonista.

Gorete e Clóvis

Algumas novelas são densas e com temas tão pesados que o autor coloca algum núcleo cômico para aliviar a tensão. Esse foi o objetivo do surgimento do casal Gorete (Thalita Carauta) e Clóvis (Luis Lobianco), o problema é que… ele não tinha graça alguma.

As piadas com Gorete se esgotaram já no primeiro capítulo com sua presença, e depois disso as situações foram se arrastando interminavelmente. Quem sofreu foi o público, que precisou aguentar o namoro fake e o Clóvis cantando a chatérrima “Sal na Pele”. Podemos dizer que João Emanuel Carneiro, o autor da novela, tentou torturar o público? Acho que sim.

“Cura gay” de Maura

Já comentamos outras vezes aqui, mas não custa relembrar: que desserviço foi esse? Maura (Nanda Costa) foi apresentada desde o primeiro capítulo como lésbica, e chegou até a ser humilhada por seu pai Agenor (Roberto Bonfim), tendo de ouvir que “não conheceu o homem certo”. Aí o que o autor fez? Claro que colocou Maura para se relacionar com Ionan (Armando Babaioff), reiterando a frase do pai preconceituoso.

Ainda se fosse algo apenas nessa novela a gente poderia fingir que aceitávamos, mas João Emanuel Carneiro faz isso recorrentemente em todas as suas novelas! De ‘Da Cor do Pecado‘ pra cá tivemos uma dezena de homossexuais que foram “convertidos” à heterossexualidade por puro capricho do autor. Aí não dá!

Vários erros nas cenas

Já em seu primeiro capítulo ‘Segundo Sol’ virou assunto na internet, mas infelizmente não foi por causa de sua história ou personagens. Por causa de um erro da Globo, uma pessoa da produção apareceu dentro de um bote numa cena e aquele momento virou meme na hora.

De lá pra cá, dezenas de pequenos errinhos foram chamando a atenção do público, sendo o mais recente o caso do vidro do carro. Nessa última semana de novela, Laureta (Adriana Esteves) atirou contra o carro de Valentim (Danilo Mesquita) e destruiu o vidro traseiro. Na cena seguinte, o carro estava andando com o vidro intacto. Esses erros pelo menos servem para divertir o público.