Sem saber do plano da irmã, Virgínia contrata Fabiana em A Dona do Pedaço

A novela ‘A Dona do Pedaço‘ já está colocando na mesa várias tramas de intrigas e pequenas vinganças, e uma das mais esperadas deve acontecer na próxima semana da novela. Como todo mundo já sabe, Vivi (Paolla Oliveira) foi adotada por uma família rica e se tornou digital influencer, mas sua irmã Fabiana (Nathalia Dill) foi parar num convento. Ao descobrir a riqueza de sua irmã, Fabiana vai querer aquela vida pra ela também.

Nos próximos capítulos, a personagem se aproximará do núcleo rico da novela. Conseguirá um emprego com Agno (Malvino Salvador) e se aproximará de Vivi tal qual uma Laura Cachorra de ‘Celebridade’. A influencer cairá no papo da boa moça e a contratará para ser sua assistente pessoal.

E o que vem a seguir? Bem, só acompanhando nosso resumão semanal!

Segunda-feira, 3 de junho – Maria da Paz e Amadeu conversam

Maria da Paz (Juliana Paes) desmaia e é resgatada justamente por Amadeu (Marcos Palmeira). Após furtar um anel, fazendo Gladys (Nathalia Timberg) culpar a empregada, Régis (Reynaldo Gianecchini) tenta vendê-lo. Fabiana consegue arranjar uma entrevista na empresa de Agno.

–

Maria da Paz conversa com Amadeu e conta que eles têm uma filha. No meio do papo, Maria descobre que Amadeu é comprometido.

Terça-feira, 4 de junho – Virgínia e Fabiana se encontram

Régis explica para Josiane (Agatha Moreira) sua situação financeira precária. Lyris (Deborah Evelyn) segue desconfiada de Agno. Amadeu conversa com Gilda (Heloísa Torre) sobre sua ex. Maria conta para Josiane sobre o pai dela. Fabiana consegue o emprego na construtora. Josiane finge gostar do pai ao ser apresentada. Virgínia fica cara a cara com Fabiana. Amadeu cede à paixão e decide ficar com Maria.

–

Quarta-feira, 5 de junho – Gilda tem problema de saúde

Após nem tentar resistir ao proibido, Amadeu e Maria da Paz fazem amor. Virgínia estranha ser tão conectada a Fabiana. Josiane fica preocupada quando Amadeu diz ter vontade de morar com Maria da Paz. Marlene (Suely Franco) dá em cima de Antero (Ary Fontoura).

–

Gilda conta a Amadeu que está com uma saúde bem debilitada.

Quinta-feira, 6 de junho – Maria relembra Régis

Ao saber do estado de saúde de sua mulher, Amadeu desiste da separação. Maria está muito triste por Amadeu não ter voltado para sua casa. Eusébio (Marco Nanini) tem planos para ficar rico. Amadeu conversa com Maria sobre o que aconteceu. Josiane decide apresentar Régis para sua mãe, mas ao vê-lo pessoalmente ela se lembra da primeira fase da novela.

–

Sexta-feira, 7 de junho – Josiane arma contra a própria mãe

Maria apresenta Régis para Josiane, e a filha mau caráter finge não conhecer o amigo. Rael (Rafael Queiroz), que apareceu em São Paulo para matar Maria da Paz a mando dos Matheus, se aproxima de Jenifer. Rola uma comemoração para o noivado de Virgínia e Camilo (Lee Taylor). Maria pede ajuda para Britney (Glamour Garcia) na empresa. Virgínia oferece um emprego para Fabiana. Josiane convence a mãe a aceitar o convite de jantar de Régis.

–

Sábado, 8 de junho – Josiane pede para namorar com Rock

Amadeu explica para a família sobre a doença de Gilda. Camilo e Virgínia discutem feio porque ela trabalha demais. Maria e Régis curtem bons momentos juntos. Lyris está um pouco frustrada com Agno. Josiane pede Rock (Caio Castro) em namoro. Rael aparece armado para conversar com Maria da Paz.