Semana em ‘O Sétimo Guardião’ tem revelação, tiro e uma morte inesperada

Às vezes acontece nada em ‘O Sétimo Guardião‘, mas nessa reta final da novela tem uma bomba atrás da outra, não é mesmo? Para uma mesma semana estão previstas cenas grandes, como a cidade descobrindo a fonte, um tiro dado contra o protagonista e um guardião morrendo.

A revelação será feita por Eurico (Dan Stulbach), e tudo faz parte do plano de Olavo (Tony Ramos). Serro Azul estará sem água por causa de uma sabotagem, e o prefeito vai falar sobre a fonte escondida como um último recurso. Já o tiro em Gabriel (Bruno Gagliasso) será dado por Sampaio (Marcello Novaes) a mando de Laura (Yanna Lavigne), a ex-noiva vingativa. Só que quem vai morrer mesmo, e por outros motivos, é Machado (Milhem Cortaz), vítima de um assassinato misterioso.

Quer saber mais coisas? É só acompanhar nosso resumão de ‘O Sétimo Guardião’.

Segunda-feira, 1º de abril – Sabotagem de Olavo é descoberta

Gabriel escuta o barulho da explosão que Sampaio causou no reservatório. Feliciano (Leopoldo Pacheco) e demais moradores de Serro Azul vai até a casa de Eurico perguntar sobre a falta de água. Geandro (Caio Blat) percebe que sua mãe estava pronta pra essa falta de água. Machado nota que o reservatório sofreu uma sabotagem. Valentina (Lília Cabral) repara que foi enganada pelo vilãozão Olavo.

Terça-feira, 2 de abril – Serro Azul descobre a fonte

Gabriel é ameaçado por Olavo. Marcos Paulo (Nany People) descobre que perdeu sua vaga de químico oficial para outra pessoa. Murilo (Eduardo Moscovis) pede para Gabriel deixar Valentina ficar no casarão. Gabriel se junta ao colega ex-felino para pensar em formas de evitar as ameaças de Olavo. Eurico faz um comunicado absurdo para Serro Azul: o prefeito fala sobre a fonte para a população.

Quarta-feira, 3 de abril – Sampaio atira contra Gabriel

Gabriel fica fora de si ao saber que o segredo mais precioso da cidade foi revelado assim, do nada. Egídio (Antônio Calloni) aparece numa visão de Judith (Isabela Garcia) e pede para que a fonte seja protegida… ah vá, sério?

Mirtes (Elizabeth Savalla) tenta convencer a população a invadir o casarão. Valentina procura Eurico para dizer que ele será também enganado por Olavo. Laura, que envilanou de vez, pede para Sampaio matar Gabriel. Nicolau (Marcelo Serrado) prepara um ataque contra Machado, e no meio da zona o Sampaio atira em Gabriel.

Quinta-feira, 4 de abril – Machado morre

A multidão invade o casarão e Mirtes consegue chegar até a fonte mágica. Gabriel, baleado, é levado ao hospital por Aranha (Paulo Rocha). Quando todo mundo ia pegar a água, a fonte de água seca do nada.

Gabriel é operado pela junta médica da novela, mas segue em coma. Rita de Cássia (Flávia Alessandra) vai até a delegacia e encontra seu marido morto.

Sexta-feira, 5 de abril – Rita vai embora

Revoltada com a morte do marido, Rita culpa a Irmandade pelo assassinato. Como desgraça pouca é bobagem, Judith percebe que o livro da Irmandade desapareceu. Pensa que acabou as tragédias? Pois toma mais essa: Sampaio é escolhido como o delegado interino da cidade.

Sem ter muito o que fazer na novela após a morte do marido, Rita decide abandonar a cidade. Marcos Paulo recebe a chave com o local no qual Mattoso (Tuca Andrada) escondeu as fórmulas. Murilo discute com Valentina.

Sábado, 6 de abril – Sampaio tenta matar Gabriel

Luz (Marina Ruy Barbosa) tem medo que o misterioso assassino volte a atacar. Laura ordena que Sampaio termine o servicinho que ela encomendou há alguns capítulos. Sampaio até chega perto de Gabriel no hospital, mas logo aparecem Geandro e Júnior (José Loreto), que intimidam o safado. Resultado? Laura fica irritadíssima.

Durante a crise, Olavo consegue conquistar o povo de Serro Azul.