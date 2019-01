‘Sétimo Guardião’: outro personagem da trama se torna guardião

Agora que Eurico (Dan Stulbach) se mostrou um grande traíra em ‘O Sétimo Guardião‘, abriu-se uma vaga para os interessados em proteger a fonte mágica da cidade de Serro Azul. Por não ser uma função que se anuncia na seção de classificados jornal, coube a Gabriel (Bruno Gagliasso) procurar um substituto entre as pessoas que conhece mesmo.

A saída do sétimo guardião foi escolher o padre Ramiro (Ailton Graça), que já sabia da Irmandade por causa de uma confissão feita pelo prefeito da cidade. Resta então apenas conversar com os outros guardiães para resolver a burocracia da contratação.

Enquanto padre Ramiro acumula outra função, Valentina (Lília Cabral) segue com seu plano de tomar a água da fonte para si, mas você pode conferir isso no nosso resumo semanal da novela:

Segunda-feira, 28 de janeiro – Eurico quer acabar com Gabriel

O padre Ramiro tenta descobrir a respeito da Irmandade, mas Gabriel dá a famosa esquivada de assunto. Vendo o quão louca essa mulher está, Júnior (José Loreto) desiste de se aliar a Laura (Yanna Lavigne).

Gabriel conta para os guardiães sobre o castigo de Eurico, e briga com Feliciano (Leopoldo Pacheco) por ter conversado com Valentina. Em paralelo a isso, o prefeito tem um plano para destruir o rapaz. Laura decide ir embora de Serro Azul (sim, de novo). Judith (Isabela Garcia) descobre que o caminho para a fonte foi aberto novamente por Valentina.

Terça-feira, 29 de janeiro – Um substituto para Eurico

Valentina consegue convencer Laura a ficar em Serro Azul (sim, isso já aconteceu outro dia também). Acontece um incêndio na igreja e Luz (Marina Ruy Barbosa) resgata o padre Ramiro. Marilda (Letícia Spiller) estranha a reação suspeita de seu marido ao saber do incêndio da igreja.

Gabriel mostra a fonte mágica ao padre Ramiro e o convida a ser guardião no lugar de Eurico.

Quarta-feira, 30 de janeiro – Quem incendiou a igreja?

Após ser demitido por Judith, Robério (Heitor Martinez) é contratado por Marcos Paulo (Nany People) como assistente no laboratório. Sampaio (Marcello Novaes), que sempre é acusado de tudo nessa novela, avisa que não teve nada a ver com o incêndio na igreja. León não deixa Luz pegar o livro da Irmandade. A ruiva fica chateadíssima com os maus tratos de Gabriel, e recebe a visita de León.

Quinta-feira, 31 de janeiro – Marilda questiona mudanças de Eurico

Robério deixa Judith. A ausência da ferida do padre Ramiro é notada. Lourdes Maria (Bruna Liznmeyer) é atropelada por Olavo (Tony Ramos) tal qual Ana Maria Braga com o carro inteligente.

Gabriel conta aos guardiães sobre o convite feito ao padre Ramiro. Marilda coloca sua irmã contra a parede para perguntar sobre as mudanças de Eurico. Já imaginamos a reação da megera:

Sexta-feira, 1º de fevereiro – Valentina investiga sintomas de Eurico

Laura briga com Olavo por ele tratar Lourdes tão mal (por favor, ele ATROPELOU a menina). Júnior e Luz são vistos juntos. Gabriel e Eurico participam de uma reunião a respeito do casarão. Valentina pergunta a Eurico a respeito do tal castigo feito pela Irmandade, que faz com que ele não “se levante” mais por mulheres.

Sábado, 02 de fevereiro – Valentina vai em direção a armadilha

Após ser colocado contra a parede por metade do elenco, Eurico agora é questionado por sua esposa a respeito da irmandade. Ondina (Ana Beatriz Nogueira) descobre que Robério está trabalhando na casa de Valentina. Marcos Paulo pede para Valentina levar Sampaio até a fonte, mas Gabriel está lá com uma surpresa para o grupinho do mal.