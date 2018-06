Sucesso de Marina Ruy Barbosa faz Globo quebrar regra de ouro da emissora

Marina Ruy Barbosa vai emendar uma novela na outra, quebrando assim uma das regras mais básicas da Rede Globo. Depois de “Deus Salve o Rei”, a atriz será uma das protagonistas de “O Sétimo Guardião”, a próxima novela das 21h.

Segundo o Jornal Extra, ela terá apenas 15 dias para descansar entre um trabalho e outro. Haja fôlego, né?

A nova novela é assinada por Aguinaldo Silva, que faz questão absoluta de ter Marina no elenco. Atualmente, ela está na televisão em dose dupla, pois, além de ser um dos principais nomes da novela das 19h, pode ser vista em “Belíssima”, no “Vale a Pena Ver de Novo”.

O elenco de “O Sétimo Guardião” também conta com nomes como Bruno Gagliasso, Paolla Oliveira e Tony Ramos. As filmagens iniciam-se em julho e terão cenas gravadas em Capitólio, cidade do interior de Minas Gerais.