Susana Vieira será “Branca 2.0” em remake de ‘Éramos Seis’

O ‘Vale a Pena Ver de Novo‘ começou a reprisar hoje (29) a novela ‘Por Amor‘, um clássico dos anos 90. Entre os assuntos mais comentados na internet com essa estreia estava, claro, as memórias de Branca Letícia de Barros Mota, a maior vilã da trama que fazia loucuras enquanto tomava elegantemente um dry martini. Esse sucesso incontestável de Susana Vieira como uma vilã é tanto que a atriz ganhou até uma nova chance de praticar maldades na televisão: ela estará de volta em breve, como uma personagem má, na próxima novela das seis.

Já está em pré-produção na Globo um remake de ‘Éramos Seis‘, novela icônica cuja última versão foi produzida pelo SBT nos anos 90. Já com os direitos assegurados, agora a Globo fará uma nova versão que contará com Gloria Pires no papel de Dona Lola (interpretada anteriormente por Irene Ravache).

Já Susana Vieira será a tia Emília (interpretada no SBT por Nathalia Thimberg), uma senhora poderosíssima que trata todo mundo meio mal. Isso te lembra alguma outra vilã, não é mesmo? A atriz entrou no projeto de ‘Éramos Seis’ após precisar sair, por motivos de saúde, de um seriado de comédia escrito por Miguel Falabella para o Globoplay.

Susana Vieira coleciona dezenas de papéis em novelas da Globo, mas ela parece ter se especializado em vilãs “madame”. Sua personagem mais lembrada nesse quesito é a Branca de ‘Por Amor’, mas não podemos esquecer a Cora de ‘Os Dias Eram Assim‘ e a Branca de ‘Duas Caras‘, personagens próximas que ganharam interpretação semelhante.

‘Éramos Seis’ ainda não tem data de estreia, e substituirá ‘Órfãos da Terra’ quando esta acabar.