Temos motivos para acreditar que Josiane não é filha de Maria da Paz

Segundo a sinopse de ‘A Dona do Pedaço‘, entregue aos jornalistas durante o evento promocional da novela, Josiane (Agatha Moreira) é descrita como o “fruto do amor” entre Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira), mas alguns acontecimentos nesses primeiros capítulos da segunda fase da novela colocaram uma interrogação em nossas cabecinhas. Será que isso é verdade?

Um pouco antes da estreia da novela, um suposto vazamento indicou que Josiane poderia não ser filha legítima de Maria da Paz, e que teria sido trocada na maternidade. Pelo tom meio rocambolesco disso, muitas pessoas duvidaram dessa suposta reviravolta e seguiram com suas vidas. Porém, a novela trouxe todos os indícios necessários para enxergarmos ela como uma possibilidade bem real.

Para começar, vamos lembrar que a bolsa de Maria da Paz estourou prematuramente, logo após a protagonista receber a falsa notícia de que Amadeu estava morto. Levada às pressas ao hospital público por Marlene (Suely Franco) e Doroteia (Rosi Campos), a boleira passou por todas as dificuldades esperadas de um serviço público sucateado. Mas um diálogo chamou a atenção: uma funcionária do hospital contou às duas amigas de Maria da Paz sobre um outro nascimento prematuro que aconteceu no mesmo dia e horário. Sabemos que novelas não colocam diálogos assim tão gratuitamente, não é mesmo?

Durante meses, Josiane precisou ser cuidada pelo setor de tratamento intensivo do hospital, então Maria da Paz só podia ver a filha de longe durante várias semanas. No dia em que Josiane estava saudável e pronta para ser levada por sua mãe, um novo indício foi percebido pelos espectadores: Maria da Paz procurou a enfermeira para pegar Josiane, mas apareceu uma enfermeira diferente.

Ela explicou que a outra funcionária, com quem a protagonista vinha conversando nos últimos tempos, precisou atender uma emergência e ela estava ali para “quebrar um galho”. Esse é outro indício, pois o desconhecimento de como era aquela área pode ter feito a enfermeira pegar a outra criança prematura, e não a Josiane.

As piastas estão sobre a mesa, resta ao autor decidir apostar nelas ou não. Sabemos que Walcyr Carrasco é especialista em criar grandes reviravoltas em suas novelas, então é possível que ele tenha feito esse caminho caso venha a decidir transformar a detestável Josiane em uma filha ilegítima de Maria da Paz. para saber se isso vai rolar, só acompanhando a novela ‘A Dona do Pedaço’.