‘Tempo de Amar’: entenda a história da nova novela das 18h

Já estamos todos viúvos de “Novo Mundo“, mas por sorte a próxima novela das 18h parece que vai ser uma delicinha de acompanhar. Que tal conhecer um pouco a história de “Tempo de Amar“, de Alcides Nogueira?

Nessa novela ambientada nos anos 1920 conheceremos Maria Vitória (Vitória Strada), filha do poderoso José Augusto (Tony Ramos) e que se apaixona perdidamente pelo camponês Inácio (Bruno Cabrerizo) durante uma procissão lá em Portugal, onde moram. O amor dos dois terá várias complicações, como por exemplo a diferença social e a presença de Fernão (Jayme Matarazzo).

Fernão é amigo de infância de Maria Vitória e desde sempre tem um crush pela moça. Como naquela época não dava para dar superlike no Tinder, o jeito era esperar até o momento propício para a declaração. Pena que Fernão não tem esse timing e escolheu a pior hora para se declarar: no aniversário da coitada, na frente do crush Inácio. A revolta de Fernão foi tanta que ele até descontou o ódio destruindo os docinhos feitos pela tia do camponês.

Muita coisa vai rolar no futuro: Maria Vitória vai ficar grávida de Inácio, será mandada para um convento por ordem de seu pai e seu amor vai para o Brasil. Mas isso é coisa para vermos mais pra frente. Por enquanto, confira o resumo todo explicadinho da primeira semana de ‘Tempo de Amar’:

Terça-feira, 26 de setembro – Maria Vitória se apaixona por camponês

A novela começa em Morros Verdes, Portugal, quando o maléfico Fernão observa de longe a troca de sorrisos entre a protagonista Maria Vitória e o camponês Inácio. Como sabemos que ele é o vilão? Simples, basta olhar a foto dele no site da Globo: arqueou as sobrancelhas e fez cara de mau na foto? É VILÃO!

Inácio confessa à sua tia de criação que tem um crush forte pela moça. Como a trama precisa daquela agilizada, Maria Vitória beija Inácio e ela o convida para seu níver. Enquanto rola essa confusão, tem gente conversando com José Augusto (o pai da mocinha) sobre um noivado arranjado entre ela e Fernão.

Quarta-feira, 27 de setembro – Fernão passa vergonha no aniversário

Maria Vitória está preocupada com a segurança de seu camponês amado, afinal ele apanhou de Fernão assim do nada. Enquanto nossa heroína sonha provando seu vestido novo, Inácio delira desenhando o amor de sua vida que conheceu há um capítulo mas já é eterno.

Durante o aniversário, Maria Vitória ganha de seu pai peludo uma joia da família. Fernão, que claramente entende tanto de relacionamentos quanto nós entendemos de microbiologia, pede Maria Vitória em casamento naquele instante, na frente de todos os outros convidados e de Inácio.

Quinta-feira, 28 de setembro – Inácio vai para a cadeia

Prepare-se para uma revelação bombástica: Maria Vitória RECUSA o pedido de casamento feito pelo cara do nada. Quem iria imaginar isso, não é mesmo? Revoltado com a situação, Fernão começa a destruir os docinhos da festa, no melhor estilo criança endiabrada quebrando tudo porque não liberaram o brigadeiro. Um vilão para odiar muito? Sim!

Fernão e Inácio brigam, e apenas o camponês é preso. Pelo visto a Justiça não é para todos, quem diria. Maria Vitória fica louca ao saber que Inácio foi preso, e manda seu amigo de infância apaixonado soltar seu mozão.

Sexta-feira, 29 de setembro – Inácio conhece o sogro

Como pobre sempre se ferra, Inácio é demitido. Mas sempre que algum personagem de novela entra em crise, automaticamente aparece ajuda: do nada Inácio recebe uma passagem de navio para ir ao Brasil. Procurando gente para participar da colheita das uvas, José Augusto se depara com o nome de Inácio e o convoca. Ao final do capítulo, Inácio se apresenta para o pai de sua amada.

Sábado, 30 de setembro – Inácio e Maria Vitória fazem amorzinho

Tudo está correndo bem, com Inácio e Maria Vitória namorando escondidinhos sempre que aparece uma pausa na colheita. Enquanto isso, o autor começa a focar nos personagens que estão no Brasil e que logo serão importantes para a história, como é o caso de Lucinda (Andréia Horta), uma mulher traumatizada e com uma marca no rosto que vai se apaixonar perdidamente por Inácio quando ele chegar ao Brasil. Mas é isso, não acontece muita coisa no capítulo de sábado, porque começa com Maria Vitória e Inácio namorando e termina com eles fazendo a mesma coisa. Haja fôlego, hein!