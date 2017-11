Tempo de Amar: Maria Vitória é enganada com cinzas fake de morto

Já ouvimos falar de todo o tipo de vilã de novela, mas igual Lucinda (Andreia Horta) de ‘Tempo de Amar‘ ainda está pra nascer!

Maria Vitória (Vitória Strada) e seu fiel crush Vicente (Bruno Ferrari) estão indo direto para a cidade de São Vital para descobrir o paradeiro de Inácio (Bruno Cabrerizo). Como Lucinda não quer que a mocinha da novela descubra por onde anda o homem por quem é apaixonada, ela inventa que Inácio morreu num grande incêndio.

Como Maria Vitória é adepta ao método São Tomé por só acreditar vendo, Lucinda arranja umas cinzas mortuárias de um defunto qualquer e mostra para Maria Vitória como se fossem de Inácio. Diante dessa ~prova cabal~, Maria Vitória sofre um monte e cogita até voltar para Portugal.

Será que a mentira vai se sustentar? Confira isso no nosso resumo de “Tempo de Amar”:

Segunda-feira, 13 de novembro – Maria Vitória continua atrás de Inácio

Delfina (Leticia Sabatella) faz a denúncia anônima contra o convento que permitiu a liberação de Mariana. Tereza (Olívia Torres) confessa a José Augusto (Tony Ramos) que quer mesmo é casar com Fernão (Jayme Matarazzo). Vicente e Maria Vitória continuam levantando pistas sobre o paradeiro de Inácio em São Vital. Lucinda anuncia que quer um casamento discreto. A Irmã Assunção (Yasmin Golemvsky) encontra Maria Vitória e está pronta para contar todas as fofocas envolvendo sua filha e seu pai, tipo apresentadora de programa vespertino.

Terça-feira, 14 de novembro

Não haverá novela porque a Seleção Brasileira terá um amistoso. Maria Vitória poderá descansar um pouco do sofrimento eterno.

Quarta-feira, 15 de novembro – Maria Vitória tem notícias do pai

Irmã Assunção conta para Maria Vitória tudo o que aconteceu nos últimos capítulos com o núcleo português da trama, principalmente que seu pai José Augusto resgatou Mariana. Além disso, ela promete que vai entregar a carta de Maria Vitória para o pai. Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) pergunta para Inácio se ele reeeeealmente gosta de Lucinda. A guarda de Portugal decide interditar o convento da irmã Imaculada (Bete Mendes) depois da denúncia anônima e todas as irmãs estão em apuros.

Quinta-feira, 16 de novembro – Maria Vitória acredita que Inácio morreu queimado

José Augusto descobre que a filha vendeu o medalhão da família para pagar a viagem para o Brasil. Maria Vitória convence Vicente a ir novamente para São Vital. José Augusto toma uma grande decisão: vai até o Brasil atrás da filha. Maria Vitória cai na armadilha preparada por Lucinda e acredita que Inácio morreu em um incêndio. Para fazer a mocinha sofrer ainda mais, Lucinda dá de presente as cinzas mortuárias de Dalva dizendo que são de Inácio.

Sexta-feira, 17 de novembro – Inácio desconfia de Lucinda

Maria Vitória fica meio assim com a notícia da morte de Inácio:

Já querendo livrar Maria Vitória do seu caminho, Lucinda convence Vicente a confessar seu amor pela protagonista da novela. Inácio quer saber de Gregório (Cristiano Garcia) a verdade sobre a caixa com cinzas que ele viu com Lucinda. Não querendo ficar sozinha nessa novela, Delfina pede para que José Augusto a leve também para o Brasil.

Sábado, 18 de novembro – Maria Vitória toma decisão drástica

José Augusto recusa o pedido e diz que Delfina ficará em Portugal e pronto. Inácio e Lucinda têm um date no recital de Celeste (Marisa Orth). Maria Vitória decide voltar pra Portugal pela enésima vez nessa novela. Vicente decide ir para Portugal junto de sua amada. Gente, tem alguém aí fazendo as contas de quantas milhas os personagens de ‘Tempo de Amar’ estão acumulando?