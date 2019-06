Teremos uma pitada de Mamonas Assassinas no final de ‘Verão 90’

A atual novela das sete, ‘Verão 90‘ é uma grande homenagem aos anos 90, mas, por ser ambientada no começo da década, não teve a chance de fazer referência a uma das bandas mais icônicas daquele tempo, Mamonas Assassinas. As autoras da novela, no entanto, logo vão se redimir desse “ultraje”: no finalzinho da novela teremos uma lasquinha da influência dos Mamonas.

O final de ‘Verão 90’, como era de se esperar, terá o casal João (Rafael Vitti) e Manu (Isabelle Drummond) felizes da vida. Após um salto para 1997, cerca de um ano após a morte da banda em um trágico acidente aéreo, os dois protagonistas da novela entrarão em uma brasília amarela e se transformarão em um desenho animado. Ao fundo, tocará o sucesso “Pelados em Santos“.

Quem viveu nos anos 90 já deve ter percebido as referências. A brasília amarela é citada na música e apareceu no videoclipe. Efeitos de computação gráfica (que na época eram avançados) mostravam o pessoal da banda interagindo também com desenhos animados. O clipe pode ser visto abaixo: