Traidor, prefeito Eurico sofre “maldição” em ‘O Sétimo Guardião’

Ser um dos guardiães da cidade de Serro Azul é um como um grande pacto para proteger eternamente os segredos da fonte, e nos próximos capítulos de ‘O Sétimo Guardião‘ veremos Eurico (Dan Stulbach) sofrendo as consequências por… bem… ser um grande traíra e ter revelado os segredos para a indústria farmacêutica.

Gabriel (Bruno Gagliasso) e León (Eduardo Moscovis) organizarão um teste de confiança em Eurico e o prefeito da cidade será pego na mentira. Por causa disso, ele sofrerá uma grande ~maldição~: nunca mais irá se excitar por mulher alguma, apenas por homens. O que o prefeito vai fazer com essa reviravolta um pouco problemática na novela? É só acompanhar nosso resumo da semana:

Segunda-feira, 21 de janeiro – Gabriel organiza o teste

Valentina (Lília Cabral) aceita a companhia de Feliciano (Leopoldo Pacheco) na inauguração do restaurante. Mirtes (Elizabeth Savalla) fica incomodada com a presença do núcleo do bordel no restaurante.

Judith (Isabela Garcia) e Gabriel organizam o teste de confiança a ser feito em Eurico. Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) anda por São Paulo e é observada por dois moradores de rua.

Terça-feira, 22 de janeiro – Eurico se recusa a fazer o teste.

Geandro (Caio Blat) salva sua amada dos moradores de rua. Eurico não aceita fazer o teste de confiança, então León (Eduardo Moscovis) tenta dar “aquela convencida”.

Valentina descobre sobre a forma humana de León e informa para Marcos Paulo (Nany People). Marilda (Letíca Spiller) desconfia das atitudes do marido. Valentina pergunta para Eurico sobre o teste de confiança.

Quarta-feira, 23 de janeiro – Eurico quer comercializar a água

Geandro promete que Loures Maria ainda vai se apaixonar por ele. Nem um pouco obsessivo, né gente?

Marilda pergunta para Eurico o que está acontecendo. O prefeito da cidade conversa com Valentina e avisa sobre o interesse de comercializar a água da fonte. Laura (Yanna Lavigne) tem a ideia de voltar para Serro Azul. Luz (Marina Ruy Barbosa) pede para Gabriel mostrar o livro antigo.

Quinta-feira, 24 de janeiro – Eurico procura a cura

Para afastar Luz, Gabriel é mega grosseiro com a ex. Infelizmente para ele, isso só atiça o lado curioso de Luz, que pretende descobrir o motivo da mudança de Gabriel.

Eurico, que não sente mais desejo por mulheres por causa do teste de coragem, pede ajuda para Milu (Zezé Polessa). Olavo (Tony Ramos) decide voltar para Serro Azul também ao perceber que mal aparecia na novela estando em outra cidade. Marilda fica louca com o sumiço do marido. Judith descobre que Robério (Heitor Martinez) contou sobre a fonte para Valentina.

Sexta-feira, 25 de janeiro – Gabriel cai em armadilha de Valentina

Gabriel desafia sua mãe, mas ela despista o filho ao fingir se preocupar com ele. Gabriel vê Judith no casarão e acredita ter caído numa armadilha feita por Valentina para afastá-los da fonte.

Robério desabafa com Marcos Paulo. Marilda pede ajuda para encontrar seu marido. Laura ouve a respeito da fonte e pergunta para seu pai. Sem ter pra onde ir, Eurico pede ajuda ao padre Ramiro (Aílton Graça).

Sábado, 26 de janeiro – Ramiro descobre sobre Irmandade

Eurico se confessa ao padre. Júnior (José Loreto) chama Luz para ir até Greenville, a cidade de ‘A Indomada‘. Os guardiães têm medo de Eurico contar o segredo da fonte ao padre. Olavo aperta Valentina para ela resolver logo seu problema com Eurico. Laura vai atrás de Júnior. Padre Ramiro procura por Gabriel e o questiona a respeito da tal Irmandade.