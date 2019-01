Trocas e desistências: 4 mudanças nos bastidores de ‘O Tempo Não Para’

A novela ‘O Tempo Não Para‘ é um baita sucesso na Globo e isso ninguém pode negar, mas a trama passou por vários contratempos de bastidores. Também pudera, a novela estava prevista para estrear só no ano que vem, mas por causa de atrasos na produção de ‘Verão 90 graus‘ a Globo se viu obrigada a adiantar a história dos congelados. Com tudo sendo feito às pressas, alguns atores previstos originalmente para ‘O Tempo Não Para’ precisaram sair da produção, e vamos falar um pouquinho deles.

–

Klebber Toledo

O marido de Camila Queiroz estava escalado para fazer Samuca, o protagonista masculino da trama. Porém, por causa das gravações da série ‘Ilha de Ferro’, a Globo precisou dar uma mexida no seu quadro de funcionários. Nicolas Prattes, que teria um papel importante em ‘Verão 90 Graus’ foi remanejado para a novela anterior, e assim ficou com o protagonista em ‘O Tempo não Para’.

Essa mudança de atores acaba mostrando algo que o público já havia percebido: Nicolas é muito novo para ser noivo de Betina (Cleo Pires) e um empresário tão bem sucedido. Tá explicado: o papel originalmente era pra ser o Klebber Toledo.

–

Ney Latorraca

A grande vilaria de ‘O Tempo Não Para’, representada por Amadeu (Luis Fernando Guimarães), quase caiu no colo de um outro ator. Ney Latorraca foi convidado para interpretar o milionário que deseja o segredo dos congelados, mas abandonou o projeto devido ao cansaço.

Não é a primeira vez que Ney Latorraca deixa de interpretar um personagem em novela de Mário Teixeira. Na época de ‘I Love Paraisópolis‘, Ney Latorraca saiu da produção e deixou o papel do playboy falido Armandinho para o cantor Eduardo Dusek.

–

Vanessa Giácomo

Desde o começo dos planos era para Vanessa Giácomo estar em ‘O Tempo Não Para’ como uma das vilãs da trama, mas ela deixou de lado a proposta para apostar um voo mais alto: a atriz garantiu um espacinho no numeroso elenco de ‘O Sétimo Guardião‘, a próxima novela das nove.

Não há informações na internet sobre qual seria o personagem da atriz em ‘O Tempo Não Para’, mas pelas notícias divulgadas na imprensa a gente imagina que seja a Betina.

–

Vivianne Pasmanter

Todas as notícias dadas no passado sobre ‘O Tempo Não Para’ colocaram o nome de Vivianne Pasmanter no elenco, mas a novela estreou e não estamos vendo a atriz em canto algum. Não se sabe se foi remanejada, substituída ou o quê, mas ela não está lá.

Por muita coincidência, o último papel de Vivianne nas novelas também sofreu um remanejamento: a Germana de ‘Novo Mundo‘ era para ser interpretada por Márcia Cabrita, mas, por problemas de saúde, a atriz ganhou um papel menor e a Germana foi parar nas mãos de Vivianne Pasmanter.