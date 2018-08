Tudo o que já sabemos sobre “O Sétimo Guardião”, próxima novela das nove

Todos nós estamos só esperando a morte de Remy (Vladimir Brichta) ou então a revelação de que Valentim (Danilo Mesquita) é filho de Luzia (Giovanna Antonelli) em ‘Segundo Sol‘, mas enquanto isso a Globo já está a todo vapor nos preparativos da próxima novela das nove, ‘O Sétimo Guardião‘. Mas, afinal, o que podemos esperar dessa próxima trama da emissora?

A história de ‘O Sétimo Guardião’

Escrita por Aguinaldo Silva (o mesmo autor de ‘Senhora do Destino’ e ‘Império’), ‘O Sétimo Guardião’ vai marcar uma mudança em sua carreira. O autor deixou de lado as tramas urbanas e mais realistas de suas últimas novelas e retornou ao Realismo Mágico, um marco no começo de sua carreira. Ou seja, vai ser uma novela com elementos fantásticos, não muito condizentes com a realidade. Só de ouvir a história já dá pra ter uma ideia de como ele fará algo diferente para o horário.

‘O Sétimo Guardião’ se passa na cidade de Serro Azul, e lá existe uma fonte de água com poderes mágicos que é protegida por um grupo de sete guardiões. Mas não pense que esses guardiões são pessoas super-importantes na sociedade, pois entre eles temos o prefeito de Serro Azul, uma cafetina e até um mendigo!

Como a água da fonte tem propriedades milagrosas, a empresária Valentina Marsalla (Lília Cabral) deseja colocar as mãos nela para a criação de produtos estéticos em sua empresa. Ela vê a chance de conseguir a água da fonte ao saber que seu filho Gabriel (Bruno Gagliasso) está destinado a ser o próximo guardião da fonte… porém existe uma coisinha aí para atrapalhar os planos da malvada.

Segundo as regras da fonte, os guardiões não podem se apaixonar, ou então sofrerão consequências. É aí que entra o elemento “amor proibido” de ‘O Sétimo Guardião’, porque Gabriel se apaixona perdidamente por Luz (Marina Ruy Barbosa), e por causa disso vai sofrer um efeito mágico terrível, afinal descumpriu a regra dos guardiões.

O mais legal é que a cidade de Serro Azul é vizinha de Greenville, cidade onde a novela ‘A Indomada‘ era ambientada. E é melhor já ir se preparando para o crossover do século: em um determinado momento da novela, o prefeito Ypiranga (Paulo Betti) e a fogosa Scarlet (Luiza Tomé), os dois da novela clássica dos anos 90, vão aparecer em ‘O Sétimo Guardião’!

Elenco

Não basta apenas ter uma história campeã no papel, para emplacar uma novela das nove é necessário um elenco igualmente grandioso. Sabendo disso, o autor Aguinaldo Silva garantiu grandes nomes para narrar as histórias mágicas de Serro Azul em ‘O Sétimo Guardião’.

Pra começar, o casal de protagonistas será vivido por Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa, que deixou a Amália de ‘Deus Salve o Rei’ guardadinha e já pulou para um papel ainda mais importante. Como já foi dito na parte da história, a principal vilã da trama será interpretada por Lilia Cabral, a atriz amada por 11 em cada 10 brasileiros. E pode esperar por ótimos atores no papel dos outros guardiões: Dan Stulbach, Milhem Cortaz, Paulo Rocha, Leopoldo Pacheco, Ana Beatriz Nogueira, Zezé Polessa e Antônio Calloni se unirão para proteger a fonte mágica.

A lista de atores incríveis da novela é gigantesca. Além dos já citados vamos ver Marcos Caruso, Nany People, Letícia Spiller, Caio Blat, Flávia Alessandra, Vanessa Giácomo, Elizabeth Savala, Marcelo Mello Jr, Tony Ramos, Carolina Dieckmann, Viviane Araújo, Bruna Linzmeyer, Carol Duarte (a Ivana de ‘A Força do Querer‘) e muito mais.

As polêmicas

Além da trama da fonte mágica e de um homem que vira um gato, ‘O Sétimo Guardião’ ganhou uma “novela judicial” fora da Globo. A ideia da trama foi concebida durante um curso promovido por Aguinaldo Silva com jovens roteiristas, e após a realização houve um acerto de direitos autorais com cada um dos criadores. Um dos alunos, no entanto, entrou na Justiça pedindo para ser creditado como co-autor, e o caso se arrastou por meses, ameaçando a novela.

Em um dado momento da crise, Aguinaldo Silva chegou a abandonar a ideia de fazer ‘O Sétimo Guardião’ e até mandou uma nova sinopse para a emissora. No fim, Silvio de Abreu (a pessoa responsável pelas novelas da Globo) acabou pedindo para que a trama escolhida fosse ‘O Sétimo Guardião’, e assim o caso foi resolvido judicialmente.

Outra polêmica relacionada à novela foi sobre o caso Nazaré Tedesco, a inesquecível vilã de ‘Senhora do Destino‘ que ficou famosa mundialmente graças a um meme. Aguinaldo Silva havia prometido o retorno da personagem em ‘O Sétimo Guardião’, e com o passar do tempo foi modificando seus planos. Ele chegou a cogitar que Nazaré voltasse como transexual interpretado por um homem, mas a ideia foi descartada quando Renata Sorrah (a atriz que viveu a Nazaré Tedesco) convenceu Aguinaldo Silva a não reviver a personagem.

Data de Estreia

Como acontece com certa frequência, a data de estreia de uma novela sempre pode mudar. Como não sabemos se ‘Segundo Sol’ será encurtada ou esticada fica difícil definir, mas já falam em uma estreia de ‘O Sétimo Guardião’ para o dia 12 de novembro.

Estamos bem curiosos para ver no que tudo isso vai dar. Chega logo, novembro!