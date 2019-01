Tudo o que sabemos sobre ‘Verão 90’, a próxima novela das sete

Se você acompanha assiduamente a programação da Globo, já deve ter dado de cara com uma chamada hiper-colorida, com roupas largas e com Claudia Raia dançando de forma exuberante a música “Pump Up the Jam“. Essa viagem louca aos anos 90 não é um vídeo perdido da extinta MTV, e sim a propaganda da próxima novela das sete, ‘Verão 90‘, que promete reviver as melhores coisas de uma década considerada como “perdida” por muitos. Vamos contar tudo o que já sabemos sobre a próxima novela da Globo, pode vir.

A história de ‘Verão 90’

As mentes por trás da nova novela das sete são de duas autoras, Izabel de Oliveira e Paula Amaral. A primeira é conhecida por ser uma das criadoras do sucesso ‘Cheias de Charme‘ (lembra da novela das Empreguetes?), e a segunda trabalhou como colaboradora na mesma novela. Ambas estão dispostas a deixar de lado o fracasso que foi ‘Geração Brasil7‘ para se jogar numa trama alegre, divertida e cheia de música.

–

‘Verão 90’ começa na verdade nos anos 80, quando o grupo infantil Patotinha Mágica fazia muito sucesso com as crianças. O grupo era composto por Manuzita e pelos irmãos João e Jerônimo, e infelizmente não durou muito tempo (assim como vários outros grupos da mesma época, como Balão Mágico e afins). Muitos anos depois, os cantores do grupo já são jovens adultos e têm vidas comuns, mas há aquela saudade da época de fama.

Manuzita (agora interpretada por Isabelle Drummond) tenta fazer diversos testes para voltar a ter relevância na classe artística (sem muito sucesso), João (Rafael Vitti) comanda uma rádio universitária e, por fim, Jerônimo (Jesuita Barbosa) que também ambiciona voltar para a fama. Quando esses três se reencontrarem, não é só a nostalgia que vai surgir, pois Jerônimo e João disputarão o interesse amoroso de Manuzita.

–

Os anos 90

Embora a trama pareça um pouco a da série ‘Samantha!‘ da Netflix, aqui não veremos uma protagonista tão decadente quanto a aspirante a famosa do serviço de streaming. Manuzita será bem mais alegre e batalhadora, e tentará ganhar a vida como artista com a ajuda de sua mãe, Lidiane (Claudia Raia). Esta também tem um passado ligado ao mundo dos famosos, pois é uma ex-atriz de pornochanchada (gênero de filmes que fez muito sucesso no Brasil no final dos anos 70).

A novela ‘Verão 90’ não promete apenas uma história de amor para jovens com pitadas de humor, a intenção é reproduzir uma década que não costuma ser tão lembrada quanto outras. Uma das histórias da trama será a do surgimento de uma emissora especializada em videoclipes, algo beeeeem parecido com uma tal de MTV, sabe?

A música também será usada para nos envolver naquele clima nostálgico. Além de “Pump Up the Jam“, que já foi confirmada como a abertura da novela, teremos “Unbeliavable” do EMF, “Rhythm of the Night” de Corona, “Step by Step” do New Kids On The Block e a romântica “Please don’t go” do Double You. A música nacional também marcará presença com “Uma Noite e Meia” da Marina Lima, “Flores” dos Titãs, “Partido Alto” da Cássia Eller e até “Conga La Conga” da Gretchen.

Os atores de ‘Verão 90’

A grande protagonista de ‘Verão 90’ é Isabelle Drummond, querida pelo público e pela crítica, que retorna às novelas após a Ana Millman de ‘Novo Mundo‘. O papel de protagonista masculino ficou com Rafael Vitti, que tentará conquistar a personagem de Isabelle enquanto tenta escapar das mutretas de seu irmão vivido por Jesuita Barbosa. Essa é a primeira novela “leve” de Jesuíta, acostumado a papéis densos em séries e novelas das onze.

Já o núcleo adulto tem alguns atores que valem a pena ficarmos de olho. As mães dos protagonistas serão Claudia Raia e Dira Paes, que estarão juntas numa novela novamente após ‘Salve Jorge‘. Será que teremos alguma referência aos embates de dona Lucimar e Lívia Marini da novela de Gloria Perez? Só o tempo nos dirá.

–

A novela conta também com Giovana Cordeiro, Camila Queiroz, Humberto Martins, Flavio Tolezani, Débora Nascimento, Maria Carol, Duda Wendling, Totia Meirelles, Alexandre Borges, Caio Paduan, Gabriel Godoy, Kayky Brito, Bernardo Marinho, Marina Moschen, Klebber Toledo, Dandara Mariana, Claudia Ohana, Sérgio Malheiros, Val Perré, Marcos Veras, Fabiana Karla, Luiz Henrique Nogueira, Jeniffer Nascimento, Bel Kutner, Barbara França, Ícaro Silva e Ricardo Vianna. Elencão.

‘Verão 90’ estreia esse mês, entrando no lugar de ‘O Tempo Não Para‘.