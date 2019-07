Última semana: Jerônimo é preso na Copa de 94 em ‘Verão 90’

Foram muitos meses vivendo intensamente a década de 90, mas esse verão já tem data pra acabar. Chegamos à semana final de ‘Verão 90‘ e Jerônimo (Jesuita Barbosa) continua empenhado em fugir do país para não pagar pelos seus crimes.

Após sofrer um acidente de moto, Jerônimo fugirá com Galdino (Gabriel Godoy) para os EUA e ficará foragido lá… até que ele será visto no estádio da final da Copa de 94. Sabe, aquela em que o Galvão gritou “é tetra! é tetraaa!”? As pessoas do Brasil, ao verem o safado no estádio, denunciarão o golpista para as autoridades e ele será preso e deportado.

Será que ele solucionará a morte da VJ? Bem, aí só acompanhando a semana final de ‘Verão 90’.

Segunda-feira, 22 de julho – Jerônimo se acidenta

Vanessa (Camila Queiroz) não consegue fugir da Televendão e é levada à delegacia. Lidiane (Claudia Raia) e Patrick (Klebber Toledo), aos 45 do segundo tempo, acabam se pegando loucamente. Quinzão (Alexandre Borges) e Mercedes (Totia Meirelles), por sua vez, começam a se pegar também.

Dandara (Dandara Mariana) conta a Quinzinho (Caio Paduan) que ele é o pai de seu filho. Vanessa explica a verdade sobre a morte da VJ. Galdino até consegue escapar, mas Jerônimo cai de moto e sofre um acidente.

Terça-feira, 23 de julho – Jerônimo é visto

Vanessa fica muito preocupada com o acidente de Jerônimo. Ticiano (Ícaro Silva) e Gisela (Débora Nascimento) acabam seus respectivos namoros para ficarem juntos. Lidiane conta a Patrick que nem rola trocar o Quinzão por um novinho.

O tempo passa e a Top Wave fecha. Durante a final da Copa de 94, Janaína (Dira Paes), João (Rafael Vitti) e Vanessa reconhecem Jerônimo e Galdino na arquibancada do estádio. Será que vamos ver o Galvão gritando É Tetra?

Quarta-feira, 24 de julho – João tem embate com Jerônimo

Jerônimo é preso, mas Galdino escapa. Dandara incentiva Diego (Sérgio Malheiros) a ir atrás de Larissa (Marina Moschen), que vai estudar na Alemanha. Janaína sofre ao ver Jerônimo no aeroporto. Diego se despede de Larissa no aeroporto. A identidade da Cantora Mascarada é revelada. Jerônimo e João se encontram na cadeia.

Quinta-feira, 25 de julho

Resumo do penúltimo capítulo não foi disponibilizado pela Globo.

Sexta-feira, 26 de julho

Resumo do último capítulo não foi disponibilizado pela Globo.

Sábado, 27 de julho

Reprise do último capítulo