Último capítulo de ‘Deus Salve o Rei’ teve vilã sendo enforcada

O capítulo final de ‘Deus Salve o Rei‘ foi exibido na noite desta segunda-feira (30), dando um fim nas aventuras de Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso (Rômulo Estrela) no reino de Montemor. Perdeu o capítulo e quer saber o que rolou? Vem com a gente no resumão do final da novela.

As últimas emoções

O capitulo começou no tribunal popular que julgava Catarina (Bruna Marquezine). O castelo de maldades da vilã foi ruindo pouco a pouco, à medida em que Diana (Fernanda Nobre) e Rodolfo (Johnny Massaro) contavam todos os podres da malvada desde o primeiro capítulo da novela. O golpe final foi dado nos últimos depoimentos: tanto Afonso quanto Amália ficaram cara a cara com a vilã para deixar tudo em panos limpos. E como em todo final de novela que se preze, Amália contou para Catarina no meio do tribunal que as duas eram irmãs. Revelação de DNA sempre presente em último capítulo de folhetim, né?

–

Mas teve espaço para reviravolta sim! Brice (Bia Arantes) usou seus poderes para manipular Lucíola (Carolina Ferman) durante o depoimento, e a dama de companhia de Catarina confessou ser a responsável por todos os crimes da novela, até mesmo ter dedurado Amália para o Inquisidor (Stênio Garcia). Todo mundo ficou muito bravo com isso, pois Lucíola era a última testemunha a depor e sua fala dava margem para inocentar Catarina. Diante dessa situação desesperadora, o Rei Augusto (Marco Nanini) e se candidata para falar.

O pai envergonhado revelou como Catarina armou a guerra entre Artena e Montemor, contou como foi mantido preso durante metade da trama e confirmou a não-paternidade da filha. Ele até pediu a condenação da filha, mas solicitou que não fosse pena de morte. Como a tentativa de salvar Catarina não deu certo, Brice acabou se revelando e virando pó na frente do juiz.

–

Deixando os vilões de lado, teve claro que coisa boa para os bonzinhos nesse finalzinho. Selena (Marina Moschen) foi declarada como a rainha da Lastrilha em uma cerimônia comandada por Afonso, Diana conseguiu fisgar o coração de Gregório (Danton Mello), Tiago (Vinicius Redd) virou o instrutor da academia e por aí vai. Boa parte dos personagens secundários da trama conseguiram arranjar um amor medieval para chamar de seu.

–

O desfecho de Catarina

A maior vilã da novela acabou sendo punida por tudo, e condenada à forca. Antes de ser executada, a malvada recebeu a visita de Amália (que perdoou a adversária) e de seu pai Augusto. Catarina então foi levada para a execução pública, e suas últimas palavras foram dignas de uma antagonista de primeira: “não me arrependo de nada. Faria tudo de novo”. Ao sinal do executor, o chão sob Catarina foi retirado e a vilã foi enforcada na frente de uma grande plateia.

–

–

O final de Amália e Afonso

Com o fim da vilã, todos os personagens da realeza (como Augusto e Selena) se uniram para apoiar o casamento de Afonso com Amália, antes impedido pelo Conselho da Cália por ela ser uma plebeia. Após a votação, a ruivinha finalmente pôde ir ao altar com seu grande amor Afonso e se casou numa cerimônia com todos os personagens da novela. Vale a pena ver o lindo vestido primaveril de Amália, repleto de detalhes com folhas e flores:

–

E ‘Deus Salve o Rei’ se encerrou com uma grande festa de casamento. Amanhã (31) será a estreia da próxima novela ‘O Tempo Não Para‘ e não vamos perder de jeito algum.