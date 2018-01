Final de ‘Pega Pega’: Lígia matou Mirella, Eric perdoa Júlio

Foram meses e meses de investigações na novela ‘Pega Pega‘, tanto sobre a morte de Mirella quanto o caso do roubo do Carioca Palace, mas finalmente tudo chegou ao final com a exibição do último capítulo da trama. Vem com a gente conferir os principais desfechos desse último capítulo da novela das sete:

O Caso Mirella

Lívia (Ângela Vieira) e Athaíde (Reginaldo Faria) começaram o último capítulo já querendo fugir do país de jatinho após Lígia ter confessado ao marido que foi a responsável por ter mandado cortar os freios do carro de Mirella. A morte dela, no entanto, foi um acidente: ela queria causar um acidente no carro de Sabine (Irene Ravache), que era do mesmo modelo que o da esposa de Eric (Mateus Solano). Ou seja, por uma confusão ela acabou matando a pessoa errada. A fuga não deu muito certo porque Antônia (Vanessa Giácomo) conseguiu prender a dupla a tempo.

Como o mundo é um lugar muito pequeno, Lígia foi mandada para a mesmíssima cela que Sabine estava presa (por causa do sequestro de seu filho). Diante da mulher que mais odeia, a assassina de Mirella contou em detalhes sobre como queria ter matado sua rival naquela época, e não a mulher de Eric. As duas, como era de se esperar, saíram no tapa até a polícia interromper a porradaria.

O Caso do roubo do Carioca Palace

O julgamento de Júlio (Thiago Martins), Malagueta (Marcelo Serrado), Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) chegou ao fim no último capítulo. Depois de uma pequena enrolação básica, que envolveu até uma invasão de Maria Pia (Mariana Santos) no tribunal, o juiz proferiu a sentença de todos que variou de acordo com a participação no roubo. Júlio ficou com a menor das penas, somente dois anos de prisão, enquanto Sandra Helena e Agnaldo precisam ficar encarcerados por 4 anos. Malagueta, por ter sido o mandante do crime, ficou com 8 anos na sentença do juiz. Como eram réus primários, eles poderiam pedir condicional após um terço de prisão.

“Crossover” com ‘Deus Salve o Rei’

Como já vem acontecendo nas últimas novelas, a Globo encaixou um pequeno crossover com a próxima trama das sete, ‘Deus Salve o Rei‘. Douglas sonhou que foi parar no reino de Artena e conheceu a jovem Amália (Marina Ruy Barbosa). Após uma conversa breve, ele acordou e voltou para o “reino de Copacabana”.

Eric perdoa roubo e decide ajudar Júlio

Tendo cumprido um terço de sua pena, Júlio saiu da prisão e reencontrou Eric, seu irmão que descobriu aos quarenta e cinco do segundo tempo. Depois de uma conversa sobre dinheiro, Eric ofereceu um emprego e pediu para Júlio ajudá-lo a reerguer o Carioca Palace, como bons irmãos.

Sandra Helena fica com Agnaldo, Maria Pia e Malagueta ficam (ricos e juntos)

E claro que teríamos muitos casais nesse último capítulo. Além do casamento de Arlete (Elizabeth Savalla) e Pedrinho (Marcos Caruso), Sandra Helena topou se casar com Agnaldo após os dois cumprirem um terço de suas penas. Maria Pia e Malagueta terminaram a novela riquíssimos: o bandido escondeu os dólares roubados numa lancha antes de ser preso e agora pode curtir seu mozão num paraíso tropical.

Júlio e Antônia também se casaram e a festa de casamento juntou todo o elenco da novela (até o pessoal que estava preso) mais o pessoal da produção da Globo. E para fechar tudo com chave de ouro, um show do Skank ao som da música de abertura de ‘Pega Pega’ encerrou esse que foi o maior crime frustrado das sete. E que venha ‘Deus Salve o Rei‘!