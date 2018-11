Um dos guardiães morrerá logo mais em ‘O Sétimo Guardião’

A pessoa mal chegou na história e já está de saída, como isso é possível? Na novela ‘O Sétimo Guardião‘, a fonte com poderes mágicos é protegida pelo grupo formado pelos sete guardiães, mas a paz local ficará abalada com a morte de um deles. Egídio (Antônio Calloni), nada menos que o líder dos guardiães, sofrerá um acidente nos capítulos previstos para a próxima semana na novela das nove.

Valentina (Lília Cabral) chegará na cidade de Serro Azul e descobrirá o segredo da fonte graças a seu funcionário maquiavélico, o Sampaio (Marcello Novaes). Assustado com isso, Egídio acaba sofrendo um acidente e morre. Até o gato León tentará (em vão) proteger a fonte, atacando Valentina.

Com a morte de Egídio, continua a procura pela pessoa que será o sétimo guardião. Na verdade só os personagens têm dúvidas de quem será a pessoa, porque nós de casa já sabemos que se trata de Gabriel (Bruno Gagliasso). Mas se você quiser saber o que mais vai acontecer em ‘O Sétimo Guardião’, é só conferir o nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 26 de novembro – Luz descobre quem enterrou Gabriel

Gabriel revela a Luz (Marina Ruy Barbosa) e Sóstenes (Marcos Caruso) quem foi que o enterrou vivo no primeiro capítulo da novela. Sampaio tenta arranjar uma forma de entrar na casa de Egídio. Após descobrir que Sampaio foi quem enterrou Gabriel vivo, Luz vai atrás do safado na pousada. 100% pistola mesmo.

Ypiranga (Paulo Betti) termina a obra do casarão. Gabriel e Luz dão aquele beijão, afinal protagonistas de novela precisam se pegar sempre que possível, né? Valentina descobre que Laura (Yanna Lavigne) viajou antes para Serro Azul e adianta sua viagem.

Terça-feira, 27 de novembro – Valentina chega em Serro Azul

Laura chega na cidadezinha de Serro Azul e Sóstenes tem o bom senso de pedir para Gabriel resolver as tretas com a ex antes de engatar um romance com Luz. Egídio pede para Aranha (Paulo Rocha) dar uma examinada em Gabriel. A grande vilã da novela, Valentina, chega em Serro Azul.

Enquanto Valentina se instala, León observa tudo de longe, no telhado. Como é uma mulher cruel, Valentina humilha tanto Eurico (Dan Stulbach) quanto Marilda (Letícia Spiller).

Quarta-feira, 28 de novembro – Sampaio encontra a fonte

Eurico não se rebaixa e enfrenta Valentina. Gabriel explica para Luz sobre o papo que teve com Laura. Sampaio recebe as chaves para entrar na casa de Egídio. Ao chegar na porta que o separa da fonte milagrosa, León recebe o visitante. Após muitos (e muitos) anos, Valentina fica cara a cara com Egídio, o homem que a abandonou no altar na juventude.

Quinta-feira, 29 de novembro – Egídio sofre acidente

Valentina conta para Egídio que Gabriel, na verdade, é seu filho. Ela só não esperava que Sampaio estava lá e ouviria tudo. O assistente da vilã abre a porta e permite que Valentina entre na gruta. Ao se desesperar com isso, Egídio sofre um acidente. Como não tem ninguém mais para proteger a fonte, resta ao gato León atacar Valentina.

Judith (Isabela Garcia) encontra o corpo de Egídio morto e fica apavorada. Com um pouquinho de atraso, Olavo (Tony Ramos) chega em Serro Azul. Eurico é comunicado sobre a morte de Egídio. A pior coisa que poderia acontecer vai rolar: Valentina descobre o segredo da fonte mágica.

Sexta-feira, 30 de novembro – Valentina descobre a fonte milagrosa

Luz desconfia um pouco de como Sóstenes tem agido. Feliciano (Leopoldo Pacheco) anuncia a morte de Egídio. Logo após a notícia se espalhar, León toma banho na fonte. Olavo solta uma fofoquinha para Marilda, dizendo que Gabriel é filho de Egídio.

Valentina consegue chegar até a fonte mágica e faz um teste para ver se ela tem poder mesmo. Logo depois disso, a megera vê seu filho Gabriel em Serro Azul.

Sábado, 1º de dezembro – Valentina conhece Luz

A presença de Valentina no velório de Egídio é comentada por todos os moradores da cidade. Gabriel, muito afrontoso, apresenta Luz para sua mãe. Sampaio quase é coagido pelos guardiães, mas Valentina o salva. Agora que está em Serro Azul, a megera tem um novo objetivo: se aliar a Laura para acabar com Luz.

Marilda procura na casa de Valentina a porta que se conecta com a fonte. Com um guardião a menos, os demais conversam sobre Gabriel. Valentina mostra para Marilda o vídeo que gravaram dela.