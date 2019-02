Um grande assassinato vem aí, segundo a vidente de ‘Verão 90’

Se você ainda não faz muita ideia de qual vai ser a grande crise a ser resolvida na novela ‘Verão 90‘, a gente te conta: a mística Madá (Fabiana Karla) será a responsável por dar umas pistas nos capítulos previstos para a próxima semana da novela.

A mulher, acostumada a visões de um futuro bem distante, terá um vislumbre de algo que acontecerá em breve: ela verá João (Rafael Vitti) deitado ao lado de o corpo de Nicole (Bárbara França), na casa que atualmente é ocupada por Jerônimo (Jesuita Barbosa). Como que o VJ em ascensão se meteu em meio a um crime de assassinato? Isso aí só acompanhando direitinho a história de ‘Verão 90’.

Segunda-feira, 11 de fevereiro – Começa a festa da PopTV

Gisela (Débora Nascimento) fica meio na bad ao saber que Herculano (Humberto Martins) está apaixonado por Janaína (Dira Paes). Herculano é convencido a aceitar o emprego na PopTV. Toda inspirada na protagonista de ‘Vale Tudo’, Janaína passa a vender marmitas. Jerônimo aparece na festa da PopTV como Rojê, o que desperta o interesse da vilã Vanessa (Camila Queiroz).

Mercedes (Totia Meirelles) escuta uma conversa que não devia e descobre sobre a paixão de Herculano.

Terça-feira, 12 de fevereiro – João recebe um convite dos sonhos

Lidiane (Claudia Raia) se pega ferozmente com Patrick (Klebber Toledo) de novo. Vanessa finge que é rica para enganar Rojê, que finge que é rico também.

Os organizadores do evento gostam do desempenho de João, que foi convidado por Herculano. Após a festa, Jerônimo vê Quinzinho (Caio Paduan) fugindo de um motel e vê ali uma oportunidade para chantag… digo, fazer uma amizade verdadeira com o ricaço. Herculano convida João para ter um programa na PopTV.

Quarta-feira, 13 de fevereiro – Jerônimo consegue uma casa

Após ser um amigão, Jerônimo afirma que vai ajudar Quinzinho com um plano que envolve simular um sequestro. Manu (Isabelle Drummond) tenta convencer João a aceitar a proposta. Quinzão (Alexandre Borges) descobre que o negócio do sequestro era uma mentira.

Janaína é proibida de vender marmitas no centro. João aceita a proposta. Por conta da ajuda, Quinzinho oferece uma casa para Jerônimo ficar. Madá tem uma visão do futuro com spoilers da novela: uma mulher loira morta ao lado de João, lá na casa de Jerônimo.

Quinta-feira, 14 de fevereiro – Herculano reencontra Janaína por acidente

Mercedes tenta chantagear Herculano. Patrick pede para ter um relacionamento sério com sua Pantera. Quinzinho vai atrás de Dandara (Dandara Mariana), com quem ficou na festa, e conhece Patrick. O eletricista não acredita muito na história de que Quinzinho é pobre. Herculano procura por João e dá de cara com Janaína. Já na terceira semana de novela, Manu e João têm aquele momento de pura intimidade que o povo gosta.

Sexta-feira, 15 de fevereiro – Herculano e Janaína se acertam? Ou não?

Janaína e Herculano ficam meio assim ao se reencontrarem. Quinzinho é desmascarado como rico e foge. Após pedir desculpas por não ter contado que era casado, Herculano explica que está solteiro e os dois se beijam.

Dandara recusa todos os mimos mandados por Quinzinho. Janaína e Lidiane se encontram para mais uma rodada de ofensas gratuitas. Madá vê uma mulher na PopTV e reconhece como uma das que apareceram na visão-spoiler.

Sábado, 16 de fevereiro – Vanessa e Jerônimo são descobertos

Vanessa dá de cara com Quinzinho e seu plano vai por água abaixo, pois Jerônimo descobre que a garota é pobre. Madá se disfarça e invade a PopTV pra conversar com a apresentadora Nicole. Vanessa procura por Janaína e dá informações sobre o safado para a mãe aflita. Manu passa no teste, para a alegria de Lidiane. Vanessa começa a chantagear Jerônimo após descobrir coisas do passado dele. Ela só não esperava que estava sendo seguida por Janaína e Herculano, que encontram a casa de Jerônimo.