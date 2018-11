Valentina decide ir até Serro Azul buscar o filho em ‘O Sétimo Guardião’

Vilã megera convicta, Valentina (Lília Cabral) é aquela mulher riquíssima que não trocaria o conforto de uma capital por nada. Mas infelizmente aqui é ‘O Sétimo Guardião‘, então ela precisará rebaixar um pouco seu padrão de vida para poder ir atrás do filho Gabriel (Bruno Gagliasso). No primeiro capítulo o rapaz abandonou São Paulo e rumou para Serro Azul convencido por um gato preto, mas ele não contava que essa era a cidade natal de sua mãe.

Usando sua rede de informações, Valentina descobre que o filho está em Serro Azul e decide viajar de volta para sua cidade tal qual uma Tieta. Mas não pense que ela irá sozinha, pois a vilã garantiu uma passagem só de ida para a noiva vingativa Laura (Yanna Lavigne) e o empresário malvadão Olavo (Tony Ramos).

Como ficará a cidade de Serro Azul após receber esses visitantes tão… “peculiares”? Isso só vamos saber conferindo o resumão semanal da nova novela das nove!

Segunda-feira, 19 de novembro – Marilda desaparece

Ao ouvirem a voz de Sóstenes (Marcos Caruso), Luz (Marina Ruy Barbosa) e Gabriel dão aquela afastada pra disfarçar a química entre eles. Sampaio (Marcello Novaes), como quem não quer nada, pergunta para Milu (Zezé Polessa) sobre o tesouro de Serro Azul, e a mística avisa isso aos outros guardiões. Ondina (Ana Beatriz Nogueira) então manda Stefânia (Carol Duarte) seduzir o curioso.

–

O sumiço de Marilda (Letícia Spiller) é notado pela cidade, e o delegado Machado (Milhem Cortaz) cogita até sequestro. Gabriel se inquieta e decide voltar para São Paulo.

Terça-feira, 20 de novembro – Marilda volta para casa

Marilda continua escondidinha em seu casarão. Luz tenta fazer Gabriel não voltar para São Paulo. Leonardo vê Marilda saindo pelada do casarão, ela volta para casa e Eurico (Dan Stulbach) avisa ao delegado. Ondina, na maior vibe pessoa sem paciência, tenta agilizar o “encontro” entre Sampaio e Stefânia.

–

Luz se despede de seu amado Gabriel. Enquanto isso, lá em São Paulo, Valentina recebe a notícia de que Olavo dará sua empresa para Laura. Isso, ele DARÁ A EMPRESA, praticamente uma lembrancinha pra alguém tão endinheirado.

–

Quarta-feira, 21 de novembro – Gabriel não consegue sair de Serro Azul

Luz tenta fazer sua rival Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) guardar o segredo de Gabriel, então lança uma proposta. León segue o carro de Gabriel, afinal esse gato é obsessivo. Marilda não é reconhecida pelas pessoas, e é ajudada por Scarlet (Luiza Tomé).

Ao tentar sair de Serro Azul, Gabriel passa muito mal, é como se ele estivesse preso na cidade. Durante essa crise, Gabriel vê em León sua tatuagem. Louca por notícias, Valentina manda Louise (Fernanda Freitas) atrás de Marilda. Gabriel retorna para Serro Azul.

–

Quinta-feira, 22 de novembro – Valentina decide ir para Serro Azul

Geandro (Caio Blat) fica meio assim ao saber que Gabriel continuará morando na casa de Sóstenes. Milu e Ondina conversam sobre o desenho da marca do último guardião. Ao saber que o carro de Gabriel foi visto na casa de Marilda, Valentina pega suas coisinhas e #PartiuSerroAzul.

–

Os guardiões fazem uma reunião para falar sobre essa missão de Ondina com Sampaio, e à noite a cafetina se alegra ao ver o malvado chegar em seu cabaré. Valentina convida Laura para ir com ela a Serro Azul, para o desespero de Olavo.

Sexta-feira, 23 de novembro – Sampaio procura pelo corpo de Gabriel

Laura topa ir para Serro Azul com seu pai Olavo, formando a caravana do recalque. Padre Ramiro (Ailton Graça) sofre um acidente e é cuidado por Aranha (Paulo Rocha). A ultra religiosa Mirtes (Elizabeth Savalla) vê um pedaço da calcinha de Machado e a gente já imagina a reação:

–

Gabriel tenta ir ao cabaré com Luz, mas o gato León o impede. Sampaio tenta procurar o corpo de Gabriel que ele mesmo enterrou no primeiro capítulo da novela. Ao chegar na casa de Egídio (Antônio Calloni), Gabriel faz a protagonista de ‘Espelho da Vida‘ e dá aquela desmaiada.

Sábado, 24 de novembro – Gabriel recupera a memória

Egídio fica preocupado com o estado de Gabriel, e Judith (Isabela Garcia) até estranha aquele jeitinho hospitaleiro do guardião. Sampaio percebe que a marca que Ondina procura em seu corpo é igual àquela que Gabriel tem. Mirtes invade a casa do delegado sem ninguém saber, tudo pra investigar aquela calcinha.

–

Os guardiões fazem outra reuniãozinha para decidir o que fazer com Sampaio. Após duas semanas de novela, Gabriel recupera sua memória, e promete contar a Luz por que foi para Serro Azul.