Após cerca de seis meses no ar, “Deus Salve o Rei”, a trama medieval das 19h da Rede Globo, está chegando na sua reta final. E, depois do protagonista Afonso (Romulo Estrela) ter se casado com Catarina (Bruna Marquezine) na intenção de salvar o próprio reino, o final feliz do personagem, entretanto, será ao lado da mocinha Amália (Marina Ruy Barbosa), seu verdadeiro amor.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, uma parte do casamento já foi gravada e acontecerá na igreja do reino de Montemor. As demais cenas, que vão contar com praticamente todo o elenco da trama em um grande baile, serão gravadas ao decorrer desta semana.

Nesta segunda-feira (23) foi divulgada a primeira foto de Amália e Afonso, casados (pela segunda vez):

O último capítulo da novela, que vai mostrar, ainda, a condenação da vilã Catarina, está previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira (30).