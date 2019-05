‘Verão 90’: Jerônimo executa plano para separar Janaína de Herculano

Na semana anterior estávamos comovidos com a mudança de Jerônimo (Jesuita Barbosa) em ‘Verão 90‘, pois seu personagem parecia disposto a ajudar o lado dos bonzinhos de ‘Verão 90’, né? Pois então, sete dias se passaram e agora o safado revelou sua verdadeira índole.

Mercedes (Totia Meirelles) oferecerá a Jerônimo uma sociedade na PopTV, mas para isso ele precisa separar o casal Janaína (Dira Paes) e Herculano (Humberto Martins). Assim, o vilãozinho roubará a receita do bombom de Janaína e venderá para uma grande empresa alimentícia. O pior? Ele conseguirá colocar a culpa em Herculano. Janaína ficará pistola e vai tirar satisfações com o amado.

Será o fim desse grande amor? Aí só vendo o nosso resumo da semana de ‘Verão 90’.

Segunda-feira, 13 de maio – Jerônimo recebe oportunidade de trabalho

Janaína fica muito contente com a ajuda de Jerônimo, e promete ficar do lado do filho se ele revelar quem matou a VJ na primeira fase da novela. A imprensa noticia o namoro de Ticiano (Ícaro Silva) e La Donna (Danni Carlos). João (Rafael Vitti) continua desconfiando sobre o roubo de Jerônimo. Dandara (Dandara Mariana) e Quinzinho (Caio Paduan) discutem feio. Manu (Isabelle Drummond) banca a espiã e copia um arquivo no computador de Jerônimo.

Enquanto isso, Mercedes (Totia Meirelles) oferece uma sociedade a Jerônimo.

Terça-feira, 14 de maio – Manu banca a espiã

Mas nem tudo é o que parece. Mercedes oferece a sociedade, mas exige que Jerônimo a ajude a separar Janaína de Herculano. Manu pega o disquete e sai da sala de Jerônimo sem ser vista. Em outra operação de risco, Manu pega o celular de Jerônimo. O malvado escuta uma conversa e descobre que Herculano não gostou de Janaína ter recusado a proposta de comercializar os bombons. Vem boas ideias para maldades aí!

Quarta-feira, 15 de maio – Jerônimo aceita a sociedade

Acusado de suborno, Candé (Kayke Britto) tenta fugir e recebe voz de prisão. Lidiane (Claudia Raia) tem a ideia de organizar o guarda-roupa de Mercedes. Janaína e Herculano discutem. Quinzinho passa a noite fora de casa, e isso incomoda Dandara. Jerônimo aceita a sociedade com Mercedes e tem até um plano para separar Janaína de Herculano.

Quinta-feira, 16 de maio – Herculano faz contatos

Manu avisa João que vai deixar o celular de Jerônimo na sala dele. O habeas corpus para livrar Candé da cadeia é concedido. João acha no lixo os recibos suspeitos de Jerônimo. Enquanto isso, o vilão furta a carteira de Herculano. Lidiane é demitida do cargo que acabou de conseguir.

Herculano conhece um produtor de cinema muito importante.

Sexta-feira, 17 de maio – Janaína desconfia de Herculano

Lidiane é readmitida. Jerônimo rouba a receita do bombom de sua mãe e planeja botar a culpa em Herculano. O cineasta conta para Janaína sobre a proposta do patrocínio do filme. Jerônimo explica para Mercedes que vendeu a receita do bombom para uma empresa grande. Janaína desconfia que seu amor roubou a receita do bombom.

Sábado, 18 de maio – Janaína descobre sobre a venda da receita

Lidiane tem um plano para se reaproximar de Mercedes… mas ele dá errado. Janaína descobre que uma receita bem parecida com a do bombom dela foi comprada por uma empresa de doces. Larissa (Marina Moschen) conversa seriamente com Candé sobre o caso do abandono dos pais. Incomodada com a história do bombom, Janaína coloca Herculano contra a parede.