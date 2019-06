‘Verão 90’: João pede Manu em casamento

Tem coisa mais fofa do que casal prestes a ficar junto para todo o sempre numa novela? Pois é, em ‘Verão 90‘, João (Rafael Vitti) pedirá Manu (Isabelle Drummond) em casamento, formalizando de vez o casal patotinha.

O pedido de casamento chegará na novela com mais um salto no tempo, que modificará muitas coisas. Vanessa (Camila Queiroz), por exemplo, estará mais próxima de Quinzinho (Caio Paduan), já Mercedes (Totia Meirelles) estará perto de perder o marido.

Mas para saber tudo, confere aí nosso resumão bem irado:

Segunda-feira, 10 de junho – Quinzinho se aproxima de Vanessa

Dandara (Dandara Mariana) decide romper de vez o casamento com Quinzinho. Quinzão (Alexandre Borges) é aconselhado a revelar que é o fã misterioso de Lidiane (Claudia Raia). Diego (Sérgio Malheiros) sugere que Larissa (Marina Moschen) faça um projeto social. Quinzinho chama Vanessa para passar a noite com ele.

Terça-feira, 11 de junho – Jerônimo é hostilizado

Janaína (Dira Paes) pede um tempo em sua relação com Raimundo (Flávio Tolezani). Dandara aceita fazer a turnê com Ticiano (Ícaro Silva). Lidiane não reage bem ao descobrir que Quinzão é seu fã. A pantera decide ser a empresária do casal Manu e João. Vanessa tenta se aliar a Mercedes. Os fãs do casal patotinha hostilizam Jerônimo (Jesuita Barbosa).

Quarta-feira, 12 de junho – Manu é pedida em casamento

Ao ser ameaçada por Vanessa, Mercedes decide ameaçar Vanessa. Quinzinho é convencido a voltar pra casa. João pede Manu em casamento. Ticiano descobre que sua despedida do Brasil será no show de Beto Falcão (Emilio Dantas). Sim, o protagonista daquela outra novela!

Raimundo chama Janaína pra jantar. Jerônimo é impedido de entrar na Dr Spock.

Quinta-feira, 13 de junho – Mercedes é desmascarada

Patrick (Klebber Toledo) tenta convencer Dandara a perdoar Quinzinho. Manu e João ficam incomodados com o jeito intrometido de Lidiane. A Cantora Mascarada aparece no meio do show de Dandara e Ticiano. Mercedes é desmascarada por Gisela (Débora Nascimento).

Sexta-feira, 14 de junho – Manu e João conseguem o sucesso

Lidiane aceita o pedido de Quinzão para participar do concurso de dança, e os dois vencem. Dandara explica para Quinzinho que o casamento deles chegou ao fim. Gisela e Patrick fazem as pazes. Lidiane e Quinzão se beijam loucamente, e logo depois Lidiane é demitida.

O tempo passa e agora Manu e João fazem sucesso na televisão, e Jerônimo vê tudo isso com raiva.

Sábado, 15 de junho – Manu causa crise na PopTV

Janaína explica que o caso da VJ morta só será reaberto se alguém achar uma nova prova. Quinzinho descobre que a saída da Manu causou uma queda de audiência na PopTV. Jerônimo incentiva Vanessa a se casar logo com Quinzinho.

Quinzão tenta pedir o divórcio para Mercedes. Jerônimo é procurado por Magaiver.