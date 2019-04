‘Verão 90’ vai ter troca de noiva no altar

Se você compra uma roupa e ela não lhe serve, basta ir na loja e trocar por outra coisa. Embora isso funcione muito bem para produtos, para um casamento já é um negócio bem diferente. Por sorte, ‘Verão 90‘ não tem assim tanto compromisso com a realidade.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, veremos Larissa (Marina Moschen) se aproximando do casamento com Quinzinho (Caio Paduan). Nós que assistimos à novela sabemos que os dois estão mais interessados em outras pessoas, mas a menina ainda quer insistir.

O resultado será surpreendente. Larissa e Quinzinho desistirão do casamento, mas para não perder todo o trabalho que tiveram, uma nova noiva aparecerá para o matrimônio com o executivo da PopTV. Só em novela mesmo, né? Acompanhe nosso resumão de ‘Verão 90’ para descobrir mais coisas sobre os próximos capítulos.

Segunda-feira, 15 de abril – Gisela e Patrick se beijam

João (Rafael Vitti) tem a ideia de participar do concurso da PopTV com um pseudônimo, e pede ajuda para Herculano (Humberto Martins). O diretor propõe um programa para Manu (Isabelle Drummond). Vanessa (Camila Queiroz), após se coçar um monte, percebe que foi sabotada por Manu, e age de uma forma super tranquila igual o gif a seguir:

Patrick (Klebber Toledo) come o doce de leite para ver se consegue fazer uma apresentação sem máscara. O eletricista reencontra Gisela (Débora Nascimento), e os dois se beijam. Lidiane (Claudia Raia) aparece do nada durante a gravação do piloto de Manu.

Terça-feira, 16 de abril – Manu consegue o teste

Jerônimo (Jesuita Barbosa) tira Vanessa e coloca outras pessoas em seu lugar. Galdino (Gabriel Godoy) leva para Manu uma empadinha sabotada, mas quem come é Álamo (Marcos Veras). Rancorosa como toda vilã de novela mexicana, Mercedes (Totia Meirelles) fica furiosa ao saber que Janaína (Dira Paes) teve o restaurante elogiado. Madá (Fabiana Karla) prevê o sucesso de Manu. Herculano aprova o teste da menina, e João ao fundo vê sua ex-crush patotinha se dando bem.

Quarta-feira, 17 de abril – Janaína revela mutretas de Mercedes

Mercedes faz Álamo suspender o acordo com a marmiteira. Janaína conta para Jerônimo que Mercedes fez o diabo para impedir que ela abrisse o restaurante. João espalha outdoors de Manu pela cidade, em uma atitude que a gente ainda não decidiu se é fofa ou se é perturbadora.

Quinzinho não se anima muito com a proposta de Jerônimo. Herculano aparece na emissora com Manu e pede para apresentar seu piloto.

Quinta-feira, 18 de abril – Mercedes descobre o novo namorado de Gisela

O piloto de Herculano é aprovado e Manu finalmente consegue se dar bem uma vez nessa novela: ela será a nova Garota Top Wave. Claro que Jerônimo e Vanessa ficam pistola com isso.

Mercedes manda para Janaína um nada suspeito convite para um chá beneficente. A megera escuta que Gisela está namorando o eletricista gostoso, então ela interrompe suas maldade um minutinho para ir até a Galeria Sibéria tomar uma atitude.

Sexta-feira, 19 de abril – Começa a despedida de solteira de Larissa

Mercedes vê Gisela com Patrick. Prestes a se casarem, tanto Larissa quanto Quinzinho não estão muito animados com o matrimônio. Gisela assume que namora Patrick. Manu estreia seu programa, que tem o singelo nome de “No Fusca com Manu”, e o negócio é um sucesso. Vanessa prepara uma despedida de solteira para Larissa, que fica roxa de vergonha. Durante a festa, Larissa é obrigada a beijar o primeiro que passar na sua frente… e é claro que o destino fez aparecer Diego (Sérgio Malheiros).

Sábado, 20 de abril – Alguém pediu uma troca de noiva?

Diego e Quinzinho brigam, e sem muita surpresa o rapaz pobre é preso. Larissa percebe que Vanessa não era tão amiga assim e que a manipulou nas últimas semanas de novela. Logo depois, ela confessa a Quinzinho que ama outro homem, e corre para se declarar para Diego. Já Quinzinho faz o meio e corre atrás de Dandara. Com tudo resolvido, Dandara entra na igreja no lugar de Larissa para se casar com Quinzinho.