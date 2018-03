Depois de muita espera do público em “O Outro Lado do Paraíso“, e até uma certa dúvida sobre as escolhas amorosas da protagonista, finalmente a personagem Clara (Bianca Bin) aceitou o pedido de casamento do médico Renato, interpretado por Rafael Cardoso – se ela vai terminar com ele até o final da novela? Aí, já é outra história.

As cenas da cerimônia estão previstas para ir ao ar ainda nesta semana, na próxima quarta-feira (14), e nós só temos olhos para uma coisa: o belo vestido de noiva de Clara. Espia só:

O modelo, um longo branco ajustado no tronco, com decote em V e saia ampla em camadas, chama atenção pela delicadeza – lembrando muito os looks da personagem no início da novela, que eram mais românticos e menos sensuais.

O toque final fica por conta da renda, que enfeita a peça em toda sua extensão, do busto à barra. Para a beleza, uma maquiagem leve, focada no delineado nos olhos, e um coque com trança – e arco dourado – foram os escolhidos.

Todos os figurinos da trama são assinados por Ellen Milet, que escolheu um modelo da estilista Carol Nasser para vestir Clara.

E, se você está de casamento marcado, mas ainda não elegeu seu “vestido ideal”, o visual noiva da mocinha pode servir como uma ótima fonte de inspiração!