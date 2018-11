Vilão de ‘O Tempo Não Para’ morre picado por cobra

Uma grande reviravolta está prevista para os próximos capítulos de ‘O Tempo Não Para‘. Surpreendendo todo mundo, o autor vai… MATAR o vilão da novela. Pois é, Emílio (João Baldasserini) está com os dias contados na trama das sete depois da série de maldades que fez na Freguesia do Ó.

Após o casamento forçado com Marocas (Juliana Paiva) ter ido pro ralo, a co-vilã Betina (Cleo) tem um plano maquiavélico para se livrar da congelada: esconder uma cobra coral num buquê de flores. Ela só não esperava que o ramalhete cairia na mão de Emílio, que será picado pela cobra e vai empacotar de vez.

A morte do vilão da novela será o fim de ‘O Tempo Não Para’? Ledo engano! Logo mais teremos a entrada de um outro personagem que é… um pouco parecido com Emílio. Mas para entender tudo, confere aí nosso resumo da semana!

Segunda-feira, 12 de novembro – Dom Sabino não entrega a mão da filha

Na frente do altar, Dom Sabino (Edson Celulari) se recusa a entregar a mão de Marocas para Emílio. Logo depois disso, o magnata congelado recebe a informação de que precisa acabar com as provas falsas forjadas por Emílio, ou então ele será processado na corte internacional pelos crimes na Guerra do Paraguai. Corre, Dom Sabino!

Como “vingancinha” pelo casamento, Emílio dá uma coletiva e culpa Dom Sabino por crimes de guerra. Após toda a confusão, Marocas vai atrás de Samuca (Nicolas Prattes) e o beija loucamente.

–

Terça-feira, 13 de novembro – Dom Sabino é preso

Após o discurso de Emílio, Dom Sabino é convocado para prestar esclarecimentos à justiça. Corolena (Solange Couto) e sua incrível dificuldade de manter a boca fechada revela para Carmen (Christiane Torloni) que ela será avó. Surpresa, Carmen briga com o filho por ter escondido isso. Marocas, Samuca, Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) e Elmo (Felipe Simas) se unem para salvar Dom Sabino. Infelizmente tudo dá errado, e o patriarca vai para a cadeia.

–

Quarta-feira, 14 de novembro – Eliseu pode salvar Dom Sabino

Emílio fica aflito ao saber que Barão (Rui Ricardo Diaz) está solto. Tal qual uma pessoa influente da atualidade, Dom Sabino consegue um habeas corpus. Betina ouve uma suspeita de que Coronela mudou o exame de DNA. Monalisa (Alexandra Richter) dá prosseguimento ao plano de prender Amadeu (Luiz Fernando Guimarães) numa cápsula criogênica.

–

Eliseu (Milton Gonçalves) encontra uma carta que pode servir para provar a inocência de Dom Sabino.

Quinta-feira, 15 de novembro – Carmen contra-ataca

Amadeu fica preso na cápsula. Dom Sabino é declarado inocente após apresentarem a carta. Vera Lúcia conta a Lalá (Micael Borges) que está preocupada com o misterioso sumiço de Amadeu. Carmen afirma ter provas de que Emílio pode ter deixado rastros, ou seja, que Miranda tem provas de que ele roubou a SamVita. Isso significa que dá pra salvar a empresa ainda!

–

Sexta-feira, 16 de novembro – O DNA verdadeiro apareceu

Coronela confessa ter sido ameaçada pelo homem que fez o exame de DNA fake, e Barão fica sabendo disso. Dom Sabino procura por Amadeu. Barão entrega para Betina o verdadeiro exame de DNA. Com o documento real em mãos, Betina conta ao casal protagonista que Mateus (Raphael Vianna) é o pai do filho de Waleska (Carol Castro).

–

Sábado, 17 de novembro – Emílio morre

Não satisfeita em mostrar o DNA verdadeiro ao casal, Betina sai espalhando para todo mundo. Carmen e Samuca descobrem sobre as contas de Emílio fora do país. Waleska confronta a mãe, que confessa ter adulterado os exames. Carmen é declarada inocente pelo conselho da empresa. Betina já prepara seu próximo plano maligno e recebe uma cobra de presente. Marocas vê a cobra no meio de flores e tem certeza que aquilo é um golpe do vilão. Do nada, a cobra pica Emílio… e ele morre!