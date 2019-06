Vivi descobre que Fabiana é sua irmã em ‘A Dona do Pedaço’

Se você (assim como nós) estava na ansiedade para saber quando Vivi Guedes (Paolla Oliveira) iria descobrir seu parentesco com Fabiana (Nathalia Dill), não se preocupe porque isso vai acontecer já na próxima semana de ‘A Dona do Pedaço‘.

Fabiana tentará separar Vivi de Camilo (Lee Taylor), e os dois perceberão o truque. Diante disso, Vivi então demitirá Fabiana… porém a ex-freira tem um truque na manga. Fabiana vai mostrar “acidentalmente” seu amuleto, e assim Vivi perceberá que está diante de sua irmã perdida.

O plano de Fabiana de tomar tudo de Vivi Guedes continua indo muito bem, mas qual será o próximo passo? Descubra no nosso resumão!

Segunda-feira, 17 de junho – Cosme planeja vingança

Maria da Paz (Juliana Paes) fica bem confusa com o beijo dado por Régis (Reynaldo Gianecchini). Fabiana dá em cima de Agno (Malvino Salvador), que também percebe que sua esposa está agindo de forma diferente. Agno tá o próprio emoji do desconfiado:

–

Maria da Paz tenta fazer as pazes com a família de Eusébio (Marco Nanini). Cosme (Osvaldo Mil) contrata Chiclete (Sergio Guizé) para se vingar de Otávio (José de Abreu).

Terça-feira, 18 de junho – Fabiana é demitida

Cosme explica para Chiclete como deve ser feita a vingança. Fabiana convence Vivi a deixar o noivo de lado e tirar fotos com roupas bem ousadas. Maria da Paz pergunta de Amadeu (Marcos Palmeira). Camilo e Vivi descobrem que Fabiana estava armando para os dois brigarem.

–

Régis tenta consolar Maria da Paz e os dois se beijam. Fabiana é demitida por Vivi, mas antes de ir embora ela mostra o amuleto.

Quarta-feira, 19 de junho – Vivi descobre que Fabiana é sua irmã

Vivi fica surpresa ao ver o amuleto, e percebe que Fabiana é sua irmã. A ex-freira, no entanto, entra no jogo e finge que também descobriu isso agora. Agno vê Lyris (Deborah Evellyn) com Tonho (Betto Marque) na cozinha. Josiane (Agatha Moreira) se preocupa ao perceber que Régis está realmente se atraindo por Maria da Paz.

–

Agno percebe que Fabiana é uma farsa e marca um encontro com ela para fazer uma proposta.

Quinta-feira, 20 de junho – Maria da Paz é ameaçada de morte (de novo)

Agno conta seu plano para Fabiana. Rock (Caio Castro) e Maria da Paz se acertam de novo. Fabiana e Vivi fazem o teste de DNA. Rock é convocado por Fabiana para investigar a vida de Agno. Ao ver o trabalho de investigação de Antero (Ary Fontoura), Maria da Paz pensa em contratar o amigo para encontrar suas sobrinhas perdidas. Só agora pensou nisso, dona Maria da Paz???

–

Chiclete chega à casa de Maria da Paz. Rael (Rafael Queiroz) ataca Maria da paz de novo, mas a protagonista descobre que ele é da família Matheus.

Sexta-feira, 21 de junho – Amadeu pede pelo fim da vingança dos Matheus

Amadeu aparece para defender Rael, e Maria da Paz briga com seu ex. Amadeu exige que Rael interrompa esse plano doido de vingança. Josiane explica a Régis como ele deve manipular sua mãe. Amadeu convence Nilda (Jussara Freire) a desistir da vingança. Vivi se encanta por Chiclete ao vê-lo, sem saber que ele está lá fingindo tudo.

–

Régis semeia a discórdia entre Amadeu e Maria da Paz, e a boleira vai atrás do advogado para tirar satisfação.

Sábado, 22 de junho – Maria da Paz e Régis transam

Maria da Paz e Amadeu brigam mais uma vez. Vivi fica muito encantada ao ouvir os elogios de Chiclete. Josiane tenta fazer sua mãe esquecer Amadeu. Tonho e Lyris aproveitam momentos juntos, sem saberem que estão sendo filmados por uma câmera instalada por Agno. Vivi e Chiclete se beijam. Enquanto isso, Maria da Paz e Régis vão para a cama fazer… bem… você sabe…