Vivi é ameaçada de morte por duas pessoas diferentes em ‘A Dona do Pedaço’

Vivi (Paolla Oliveira) não é uma mulher de muita sorte. Não basta sua vida amorosa ser um caos, a personagem de ‘A Dona do Pedaço‘ agora terá de lidar com dois matadores de aluguel atrás dela. Tudo por causa da morte da amante de seu pai, Otávio (José de Abreu).

Primeiramente, Chiclete (Sergio Guizé) foi convocado pra matar Vivi, só que ele confundiu os alvos e achou que deveria matar Kim (Monica Iozzi). Ao descobrir que seu objetivo era matar a mulher por quem se apaixonou, ele entrou em parafuso e a família de assassinos escalou mais uma pessoa para o caso: Mão Santa (Guilherme Leicam).

Agora, Vivi precisa fugir não só da promessa feita por Chiclete, mas também de um novo matador que aparecerá em ‘A Dona do Pedaço’. Que barra, né? Confira o resumão da semana da novela das nove:

Segunda-feira, 22 de julho – Chiclete tenta matar Vivi

Chiclete não consegue disfarçar a sensação estranha de ficar perto de Vivi. Téo (Rainer Cadete) tenta convencer Maria da Paz (Juliana Paes) a não aceitar o empréstimo, e a vilãzinha Josiane (Agatha Moreira) fica irritada com a intromissão do namorado. Chiclete tenta se livrar da obrigação de matar Vivi, sem sucesso. Josiane reclama que Téo tem se intrometido muito. Maria da Paz avisa Amadeu (Marcos Palmeira) que comprou a mansão. Chiclete marca um passeio com Vivi e se prepara para matá-a.

Terça-feira, 23 de julho – Vivi vê Chiclete apontando arma

Como Chiclete conseguiu acertar um total de zero alvos desde o começo de ‘A Dona do Pedaço’, claro que ele não consegue matar Vivi. Amadeu briga com Maria da Paz por ela ter comprado a mansão. Antero (Ary Fontoura), animado com a investigação sobre Josiane, sugere que mexam no celular dela.

Agno (Malvino Salvador) é fotografado com garotos de programa e as fotos vão parar nas mãos de Amadeu. Lyris (Deborah Evelyn) se surpreende com a revelação sobre seu marido. Vivi vê Chiclete apontando uma arma contra ela.

Quarta-feira, 24 de julho – Vivi questiona Chiclete sobre arma

Vivi tem medo de ficar com Chiclete. Britney (Glamour Garcia) tem uma ideia para atrapalhar o namoro de seu pai com a dançarina. Abel (Pedro Carvalho) percebe que Britney não usa o banheiro dos funcionários.

Rock (Caio Castro) reclama que Fabiana (Nathalia Dill) não está engravidando. Vivi coloca Chiclete contra a parede.

Quinta-feira, 25 de julho – Josiane fica furiosa com erro no plano

Chiclete tenta explicar a arma. Josiane fica muito brava quando descobre que a mansão não pode ser comprada em seu nome, e faz com que Maria pague a casa com dinheiro de investimentos. Téo e Márcio (Anderson di Rizzi) tentam convencer Maria da Paz a não fazer essa burrada. Kim organiza uma festa surpresa… que na verdade é um casamento surpresa.

Rock pede para espionarem o computador de Josiane. A filha da boleira pensa em colocar a fábrica no seu nome. Maria da Paz descobre o motivo da ida de Chiclete a São Paulo.

Sexta-feora, 26 de julho – Maria da Paz tenta ajudar Vivi

Maria da Paz expulsa Chiclete de casa. Josiane explica para Régis (Reynaldo Gianecchini) seu novo plano para arrancar dinheiro da mãe. Agno cogita contratar Kim para ajudar Rock. Amadeu e Maria da Paz se beijam, e ele aconselha sua crush a avisar Vivi do perigo.

Fabiana e Vivi fazem as pazes. Chiclete flagra Maria da Paz indo avisar Vivi sobre o que está por vir.

Sábado, 27 de julho – Vivi é ameaçada novamente

Vivi acredita em Chiclete e quem sai como a maluca é Maria da Paz. Mão Santa é chamado para cumprir o objetivo de Chiclete. Josiane fica enciumada com Régis próximo de Maria da Paz. Maria da Paz pede para Beatriz (Natália do Vale) afastar Vivi de Chiclete, mas a influencer é irredutível. Zé Hélio (Bruno Bevan) consegue as senhas de Josiane.

Mão Santa aponta a arma para Vivi.