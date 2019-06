Vivi e Fabiana dividem público de ‘A Dona do Pedaço’: quem está certa?

Uma tragédia abalou uma família no interior do Espírito Santo. Num belo dia, durante uma vingança contra Maria da Paz (Juliana Paes), os capangas da família Matheus sequestraram as meninas Virgínia e Fabiana. A primeira tentou fugir, sofreu um acidente e foi adotada por uma família rica, já a segunda foi esquecida em uma igreja e passou a ser criada pelas freiras. Muitos anos depois as duas se reencontraram, mas é difícil prever a intenção de cada uma delas em ‘A Dona do Pedaço’.

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) se transformou em uma das maiores digital influencers do Brasil, embora a novela parece não saber muito bem o que uma influencer faz. Passa o dia andando com sua assessora, vestindo roupas exuberantemente caras e andando pra lá e para cá, sem fazer publi ou e sem abrir mimos. Já Fabiana (Nathalia Dill) teve uma vida bem mais sofrida, cuidando da contabilidade de um convento e abdicando dos luxos da vida. Por uma coincidência (claro, isso aqui é uma novela), as duas têm o mesmo pingente, um sinal de que são irmãs, e é esse acessório que fará Fabiana descobrir sua irmã.

Por ter morado num convento, o público da novela é levado a acreditar que Fabiana será uma personagem boa… mas não se engane. Pequenas pistas foram dadas para vermos o verdadeiro caráter da ex-freira: ela já foi vista observando a casa de Vivi, tem tramado para separar sua irmã do noivo e tem cercado de forma estranha o Agno (Malvino Salvador).

A riqueza da personagem de Fabiana se dá porque ela não é necessariamente má, mas ela sente inveja da vida que não pôde ter por causa de terceiros. Ela, no fundo, considera uma injustiça ter sido a irmã que foi parar num convento enquanto a outra ganhou uma vida de luxo. E é isso que movimenta Fabiana para lutar pelo que “é seu de direito”.

Mas Vivi está longe de ser uma personagem santinha. Embora ela tenha bom coração, tenha investigado o caso de seu pai e ainda esbanja empoderamento feminino quando não deixa seu noivo determinar que roupas ela deve usar, em alguns momentos vemos “recaídas” de Vivi, com ela agindo com soberba. Parece um sinal para ficarmos de olho na personagem, pois pode vir uma virada aí.

Enquanto outras tramas de ‘A Dona do Pedaço’ parecem requentadas de outras novelas, como o caso de Maria da Paz ser seduzida pelo namorado da filha, a história da influencer Vivi Guedes e da ex-freira parece ser o que traz mais frescor para a novela de Walcyr Carrasco. É quase uma novela paralela, que virá a se unir à principal quando as duas se descobrirem como sobrinhas da protagonista. Estamos ansiosos.