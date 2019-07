Vivi será humilhada por noivo no meio do casamento em ‘A Dona do Pedaço’

A gente já não estava muito animado com o casamento de Vivi (Paolla Oliveira) com Camilo (Lee Taylor), principalmente pelo fato de que o investigador já demonstrou várias vezes atitudes meio machistas, mas esses próximos acontecimentos da novela ‘A Dona do Pedaço‘ comprovam o quão boy lixo ele é. Nas próximas semanas da novela das nove, teremos um caso de humilhação pública de Vivi no meio do casamento da coitada.

Um pouco antes do casamento dos dois, Camilo descobrirá que Vivi o está traindo com Chiclete (Sergio Guizé). Usando suas habilidades e influência, o investigador conseguirá imagens do circuito interno do motel em que sua noiva está com outro e guardará com frieza essas cenas. O objetivo dele? Usar durante o casamento com a influencer.

Enquanto a chama de vagabunda, Camilo exibirá para todos os convidados o quão infiel Vivi Guedes foi com ele. A influencer não vai aceitar isso numa boa, e começará um barraco no meio do casamento mesmo. Como estamos em 2019 e todo mundo tem uma câmera no bolso, logo essa cena toda vai cair na internet. A reviravolta inesperada vem agora.

Tudo isso no fundo vai ajudar Vivi. O barraco virará meme nas redes sociais, e Vivi terá um “boom” de seguidores em seu perfil. Como tudo isso significa mais dinheiro entrando em sua conta, Kim (Monica Iozzi) estimulará Vivi a aproveitar isso para se promover.

Vale lembrar que a atitude de Camilo, conhecida como revenge porn, é criminosa no mundo real e pode causar uma pena de um a cinco anos de prisão. Vamos ver se o personagem, que é uma figura da lei em ‘A Dona do Pedaço’, vai pagar por esse crime também.