Teste: Você sabe tudo sobre ‘O Outro Lado do Paraíso’?

Foram muitos meses acompanhando a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘ religiosamente, torcendo por Clara (Bianca Bin), vendo Sophia (Marieta Severo) matar seus desafetos com uma tesoura e se divertindo com as participações das prostitutas nos tribunais da novela.

Mas será que você prestou atenção em todos os detalhes da novela? Reparou em tudo mesmo? Porque nós fizemos um teste que é quase um vestibular de Medicina, apenas quem sabe tudo sobre a novela das nove vai conseguir sair dessa prova com o maior número de acertos possível.

Boa sorte (e não vale colar)!