Zelda explica para Marocas o que é “poc” em ‘O Tempo não Para’

Um diálogo da novela das 19h “O Tempo não Para” surpreendeu a audiência nesta terça (14). Zelda, a personagem de Adriane Galisteu, foi chamar um funcionário de sua loja de roupas e disparou: “Cadê a poc?“. Quem está acostumado com as gírias usadas nas redes sociais e pelos LGBT morreu de rir na hora. Mas muita gente ficou com cara de interrogação, igualzinho à Marocas (Juliana Paiva), que foi congelada no século 19, descongelada no século 21 e não entende quase nada do que se passa.

Na sequência da cena, Marocas se nega a tirar a roupa na frente de Igor (Leo Pinheiro), a tal poc. A ideia era que o funcionário a ajudasse a escolher modelitos contemporâneos, mas a jovem não quer ficar nua na frente de outro homem. Aí que Zelda explica: “Amor, ele é poc! Poc poc!”. Marocas não entende, então ela é ainda mais clara: “Ele é gay!”

Marocas ainda assim entende errado, achando que Zelda está falando “alegre” em inglês. Muito didática, a dona da loja de roupas explica que ele é homossexual, e alerta que, no século 21, “homofobia é crime” (infelizmente não é, mas ok, licença poética para a novela).

eu vivi pra ver a galisteu explicando o que é "poc" pic.twitter.com/yjC5EgKCFz — Diogo (@diogo_cc) August 14, 2018

De acordo com o livro hoje fora de catálogo “Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada”, que se dedica a explicar as gírias LGBT, poc-poc é uma expressão paulista que significa o mesmo que “quaquá”: homossexual efeminado.

Obviamente o Twitter adorou esse momento, que parece ter sido feito sob medida para as redes sociais:

VIVI PRA VER A PALAVRA POC SENDO USANDO EM UM DIÁLOGO NA NOVELA #OTempoNãoPara pic.twitter.com/LFcNNAlhvT — alycia 🌻 (@srtalycia_) August 14, 2018