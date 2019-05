As melhores qualidades e os piores defeitos do signo de Gêmeos

Geminianos e geminianas do meu Brasil, o Sol está brilhando no seu signo! Isso significa muitas coisas, mas, em especial por aqui, que o signo de Gêmeos é o tema do primeiro bloco desse episódio de Bem Bruxonas.

A astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita e os jornalistas Ligia Helena e Lucas Castilho falam sobre os piores defeitos e as melhores qualidades desse signo tão ~polêmico~ no Zodíaco. E olha, o papo rendeu, viu?

No segundo bloco, Masumi lê o céu da semana e conta o que vai rolar enquanto a Lua está minguante em Peixes. Não estranhe se você sentir vontade de ficar em casa mais quietinha. Além disso, ela diz quem vai se dar bem no trabalho e no amor – que é o que mais nos interessa, não é mesmo?

No terceiro bloco, as perguntas dos ouvintes foram profundas e filosóficas – deu pano para a manga. Afinal de contas, destino existe, ou cada um faz a sua própria história? E a gente ainda dá dicas para você conseguir descobrir qual o seu ascendente e começar a se aventurar pelo mundo da Astrologia.

