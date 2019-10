As previsões astrológicas para cada signo no mês de novembro de 2019

Desde que começamos a fazer previsões astrológicas mensais no Bem Bruxonas, é batata: o episódio dedicado a elas é invariavelmente o mais ouvido do mês. Então decidimos caprichar nas previsões para novembro de 2019 – dessa vez a astróloga Masumi Suginoshita preparou as previsões signo a signo. Sim, minha gente. Vamos falar sobre o que todo mundo pode esperar de novembro, desde os arianos até os piscianos.

Mas nada de avançar até o seu signo, ouvir um pouquinho e ir embora. De acordo com a Masumi, é muito interessante escutar o signo solar, o ascendente e a o signo onde está a sua Lua.

Quer saber por que esses três são os mais importantes? Bem, aqui a gente fala um pouco sobre ascendente, e aqui tudo sobre a Lua em cada signo. Fala sério, é praticamente uma escolinha de astrologia, de graça e para você ouvir quando quiser!

Aproveita também para ouvir a previsão do signo do boy, da namorada, do crush… já sabe então que vale escutar as previsões todas? Então dá o play!

A gente se esmerou tanto em falar sobre o que novembro reserva para todos os signos que não sobrou tempo para responder às dúvidas das ouvintes. Aaaaaaah . Mas calma calma, minha gente, que no programa da semana que vem vai estar tudo completinho novamente. Mande sua dúvida para bembruxonas@gmail.com que a gente pode responder no ar!

E não desligue ainda! Você já segue a gente no Instagram? E no Spotify? Hmmm no Google Podcasts? No Pocket Casts? A gente também está no YouTube todas as semanas. Não esqueça de assinar ou seguir a gente na sua plataforma preferida, para não perder nenhum programa.

Um beijo e… tchau!