Bem Bruxonas: afinal de contas, inferno astral existe ou não existe?

Você é daquelas que acha que tudo dá errado durante o inferno astral? Ou é do tipo que nem toma conhecimento desse período antes do aniversário? No segundo episódio do podcast Bem Bruxonas, a astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita conversa com Ligia Helena e Lucas Castilho sobre esse tema que é motivo de polêmica até mesmo entre os entendidos de zodíaco.

Enquanto o primeiro bloco é todo dedicado ao inferno astral, no segundo bloco Masumi explica qual o impacto da Lua Crescente em Leão na vida de todo mundo ao longo da semana. Ela dá dicas para você aproveitar esse trânsito lunar para se dar melhor no trabalho, com a família e, claro, no amor.

No terceiro bloco a gente responde às dúvidas dos ouvintes. O que é decanato? Por que o mundo parece estar 100% desgraça? Os astros ajudam a explicar muita coisa, pode acreditar!

Você pode ouvir o podcast Bem Bruxonas aqui no site e também no Spotify, Google Podcasts e Pocket Casts – e, em breve, em todas as plataformas! Aproveite para assinar e não perder nenhum Bem Bruxonas – no ar todas as segundas-feiras.