Conheça o papel de Plutão no mapa astral

Para tudo! Nessa pegada de, cada vez mais, explorar todos os aspectos do mapa astral, o podcast Bem Bruxonas já falou das Casas Astrológicas e da importância da Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, e Saturno. Agora, finalmente chegou a vez de entender um pouquinho mais de Plutão, o planeta da mudança.

Já se prepara porque o episódio é denso, já que a função de Plutão é olhar para tudo na nossa vida, para as coisas boas e as ruins, e simplesmente fazer uma limpeza. Sim, ele chega sem aviso prévio e coloca tudo de cabeça para baixo, viu?!

Por ser um planeta geracional, possivelmente a maioria das pessoas que escutam o programa devem ter Plutão em Libra, Escorpião, ou Sagitário e, além de falar sobre esses aspectos, Masumi Suginoshita explica melhor como ele age em cada casa astrológica.

Dá o play!

No segundo bloco, como de costume, é hora do “Céu da Semana”, que já começa com uma bela Lua Crescente em Aquário. De acordo com Masumi, o momento é de desapego! Ah, sem falar no Mercúrio Retrógrado que está rolando há uns dias…

Por fim, rola aquele momentinho de responder as dúvidas das ouvintes. Se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!