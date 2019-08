Conheça os signos do zodíaco que todo mundo odeia

Antes de mais nada, não existe nem melhor signo e muito menos pior signo, cada um tem qualidades, defeitos e características únicas. Porém, por alguma razão que a ciência ainda não conseguiu desvendar, alguns deles são mais odiados do que os outros, como Áries, Escorpião e Câncer.

Com o bom humor de sempre, o podcast “Bem Bruxonas” resolveu discutir por que, diabos, as pessoas têm certa resistência com alguns amiguinhos do zodíaco. Uma das hipóteses levantadas? Alguns signos possuem aspectos que não são lá muito celebrados na cultura ocidental e, por vezes, podem dar a impressão de algo que não são.

Por exemplo, aquarianas costumam pensar em si mesmas antes de tomar decisões e, em certas situações, isso pode ser visto ou soar como egoísmo, fez um pouco de sentido?

Ouça a nossa discussão no episódio desta semana:

No segundo bloco, Masumi Suginoshita conta um pouco dos trânsitos astrológicos e dá aquela boa pincelada na Lua da Semana que será Cheia em Aquário. O que isso significa? É hora de lidar com as inseguranças e voar livre por aí, fazer o que tem vontade sem preocupações com a opinião alheia.

Sol, Vênus e Marte continuam em Leão e dão o tom do clima de festa, flerte e pegação. Os próximos dias devem ser bons!

Por fim, rola o momentinho “dúvidas das ouvintes”: muitas perguntas sobre como viver plenamente o potencial do mapa astral e como deslanchar de vez na carreira com o autoconhecimento que as astrologia proporciona.

