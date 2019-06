Defeitos e qualidades do signo de Câncer | Lua Cheia em Sagitário

No episódio dessa semana do podcast Bem Bruxonas, Lucas Castilho segue de férias, então a astróloga Masumi Suginoshita e a apresentadora Ligia Helena recebem um convidado muito especial: Rafa Rios, ou @umhomemflorista no Instagram, um canceriano raiz, sensível, que veio bater um papo conosco sobre esse signo tão lindo e incompreendido. Falamos sobre defeitos e qualidades de Câncer, e damos dicas tanto para os nativos desse signo quanto para quem tem uma pessoa amada canceriana.

No segundo bloco, Masumi lê o céu e fala sobre a Lua Cheia em Sagitário que começa no dia 17 de junho. A Lua Cheia intensifica nossas emoções e exalta o que a gente sente, e Sagitário tem a ver com “enfiar o pé na jaca”, então já viu, né? Mas ela dá dicas para você encarar esse período de uma forma saudável e produtiva, tirando o melhor dessas conjunções astrais.

Para encerrar, respondemos às perguntas das ouvintes – e você pode mandar a sua pelo nosso e-mail portalmdemulher@gmail.com. Você sabia que não existe uma data exata para o começo e o fim de cada signo? Pois é, Masumi explica. E ainda falamos sobre inferno astral e a relação das cores com o zodíaco. Uau!

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!