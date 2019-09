Horóscopo: As previsões astrológicas para os signos em outubro de 2019

Quase virando a esquina, finalmente, temos o mês de outubro de 2019. E, com esse Sol nesse começo ainda brilhando em Libra, o que ele promete? Em primeiro lugar, setembro foi completamente sobre fazer aquilo que você sabia que tinha que fazer, mas estava há tempos adiando. Não teve jeito: a água bateu na bunda e foi necessário agir.

Agora, os aprendizados se voltam para o outro, em como a gente faz acordos, como nos relacionamos. Será que nossas parcerias no trabalho são realmente justas? Isso faz sentido na minha vida? Vai ser um momento para revisar tudo isso, tanto no campo pessoal (amoroso), quanto na esfera profissional. Se prepare para fazer muitas perguntas!

Quanto ao Céu da Semana, a Lua vai estar Crescente em Capricórnio, a partir do dia 5 de outubro, e isso vai significar mais um pouco de tensão na vida. Os olhares se voltam para as relações, porém, como Mercúrio vai fazer oposição a Urano isso vai significar ter muitas opiniões e coisas engasgadas para despejar no outro. O problema? Você vai ter dificuldade para fazer isso.

No último bloco, o momentinho de responder algumas das dúvidas dos ouvintes. Entre as escolhidas, a gente dá aquela mãozinha para uma garota que é “viciada” em boys que precisam ser “salvos”. O apelido dela, entre as amigas, inclusive, é “Bob Construtora”. Será que ela tem jeito? Claaaaaro que tem!

Ah, e se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

