Horóscopo: As previsões astrológicas para os signos em Setembro de 2019

Finalmente! Agosto, conhecido como o mês interminável, acabou (e até que passou rápido, não?) e é hora de se preparar para um novo e brilhante tempo! Para ajudar você, pela primeira vez na história, o podcast Bem Bruxonas resolveu trazer as previsões astrológicas para todos os signos em setembro de 2019.

E, de acordo com a Masumi Suginoshita, nossa astróloga, as notícias são boas para (quase) todo mundo! Com o Sol em Virgem (assim como vários outros planetas), a tônica será de obviamente muito trabalho, mas o esforço deve valer a pena: o seu suor vai dar frutos, principalmente, se você se permitir abrir a mente, fazer coisas diferentes e dar uma atenção especial às parcerias. Segundo ela, tirar os projetos do papel ao lado dos amigos pode ser uma boa, hein?!

Para saber mais, já sabe, né? Dá o play no episódio desta semana:

No segundo bloco, é hora de esmiuçar a Lua Crescente que entra em Sagitário para dar uma aliviada em tanto trabalho e fala de se dar um pouco mais de diversão, sair mesmo da rotina e se curtir um pouco mais mesmo. Bom momento para ter aquela conversa com ~aquela~ pessoa especial, já que as coisas vão estar mais leves, e vai rolar uma tolerância maior entre as partes – até mesmo para fechar novos acordos.

Como sempre, o bloco final é reservado às dúvidas das ouvintes. Nesse episódio, alguns conselhos para quem está meio perdida na vida profissional e para quem quer entender mais a personalidade da pessoa amada. Ah, e se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!