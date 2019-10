O que é a sinastria e a importância dela para todos os relacionamentos

Mas, e aí? O signo do crush combina com o meu? Umas das formas de ~descobrir~ isso é bem simples e se chama sinastria. Porém, muito mais do que isso, a sinastria é uma “técnica” usada para entender a combinação entre mapas, da relação entre eles, as afinidades desses e dificuldades desses dois seres.

Você pode tanto cruzar o seu mapa com o da pessoa amada, quanto com o de um amigo, amiga, familiar, cachorro e até mesmo com o céu da semana. É mais uma das muitas ferramentas da astrologia que promovem o autoconhecimento.

E, nesse episódio do podcast Bem Bruxonas, Masumi Suginoshita, Ligia Helena, e Lucas Castilho conversam sobre o assunto e até rolam algumas dicas para potencializar o efeito dessa prática.

No segundo bloco, é hora de comentar um pouco sobre o Céu da Semana que não deve ser dos mais fáceis, já que a Lua Cheia vai estar em Áries. O que isso significa? Muita impulsividade e emoções à flor da pele. Um suco de maracujá pode ser uma boa, viu?!

No último bloco, rola aquele momentinho de responder as dúvidas das ouvintes. Se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!