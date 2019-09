O significado de Marte no Mapa Astral – muito além das tretas

Olha, quem acompanha semanalmente o podcast Bem Bruxonas está recebendo quase que um curso grátis de astrologia todas as segundas-feiras! Brincadeiras a parte – porque a gente sabe que para ser astrólogo é preciso estudar a sério – quem presta atenção nos episódios já consegue olhar um mapa astral e entender mais profundamente cada pedaço por meio das explicações da astróloga Masumi Suginoshita.

Nesse episódio falamos sobre o significado de Marte nos mapas astrais por aí. Esse planetinha, que antes de tudo é um deus da mitologia romana, tem fama de briguento, mas não é só isso! E Masumi explica tudo em detalhes.

Pega seu mapa aí e dá o play!

No segundo bloco, Lua Cheia em Peixes. Como sabemos, Lua Cheia exalta as emoções, e Peixes fala sobre nossas emoções mais profundas. Então se prepare para sonhar e pensar em coisas como a paz mundial e o romance. Tem signo que gosta disso, e outros que nem tanto. Mas damos boas dicas para todo mundo viver esses dias na plenitude!

E no terceiro bloco, dúvidas das ouvintes. Você quer, @? Quer ter sua pergunta respondida no ar? Então mande um e-mail para bembruxonas@gmail.com que você corre esse risco. Nessa semana a gente explica por que Virgem e Áries se desentendem tanto, e como separar o que é a nossa mente do que são as energias ruins do ambiente. Ficou curiosa? Ouve aí!

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!