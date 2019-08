O significado e a importância de Mercúrio no mapa astral

Muitas das discussões sobre astrologia giram em torno da importância do Sol e do Ascendente no mapa astral de cada um. Mas, adivinha, existem vários outros planetas influenciando na nossa vida e em como nos relacionamos com o outro. Em um episódio passado do podcast “Bem Bruxonas”, pincelamos como vale muito dar atenção para o papel da Lua e, agora, nesse novo capítulo, é hora de divulgar e enaltecer Mercúrio.

Ele que, quando retrógrado, é tão temido por tanta gente, é o regente das comunicações e processos. Além disso, facilita acordos e contratos de todos os tipos, controla os meios eletrônicos, as viagens e, principalmente, como cada um aprende, raciocina e se expressa para o outro.

Sim, ele é bastante poderoso e, ao analisarmos o local dele no mapa astral de uma pessoa, é possível entender bastante sobre a personalidade dela. Quer saber como Mercúrio influencia cada signo?

Dá o play no episódio #16:

No segundo bloco, é hora de comentar os efeitos da Lua Minguante que entra em Gêmeos a partir do dia 23. De acordo com Masumi Suginoshita, será um momento de uma tão necessária leveza na vida de todo mundo.

Sobre se abrir para novas perspectivas, aguçar a curiosidade e se livrar de conceitos e ideias antigos. Momento propício, aliás, para estudar coisas novas, viu?

Por fim, hora de responder as perguntas das ouvintes! Entre as dúvidas do episódio, uma explicação bem maneira do que é o asteróide Quíron e, a partir da leitura de um mapa, a gente dá a letra de como lidar com os sentimentos de forma mais saudável.

