O signo de Leão só tem qualidades mesmo (e zero defeitos)? Será?

Abram alas para elas, as mais populares do zodíaco, as mais desinibidas, as mais perfeitas e confiantes da astrologia. Sim, o fim de julho marca o início do reinado das leoninas e elas são tudo isso mesmo – ou pelo menos acham que são, né?

E, para comemorar, essa entrada do Sol em Leão, o podcast “Bem Bruxonas” discute se esse signo só tem qualidades mesmo e zero defeitos. Spoiler: óbvio que tem falhas (mas elas não querem que você saiba disso). Além disso, rolam algumas dicas para quem não é de Leão entender melhor como lidar com essas pessoas tão especiais.

Logo depois, é aquele momento de comentar sobre a Lua da Semana e quais trânsitos vão influenciar a vida dos seres humanos. Com uma Lua Minguante em Touro, Masumi já avisa que, para passar por essa fase de forma tranquila, o melhor é desapegar de tudo, seja uma roupa velha, seja um relacionamento uó.

No terceiro bloco, obviamente, perguntas das ouvintes. No episódio de hoje, a gente explica como deixar uma pessoa com Lua em Escorpião menos insegura e rola uma pequena aula para quem tem Vênus em Peixes.

