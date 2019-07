Parem de dizer que Mercúrio Retrógrado é tão horrível | Lua em Libra

A astrologia está mais popular do que nunca e, com isso, algumas informações podem ser repassadas por aí de forma equivocada. Uma delas é a ideia de que Mercúrio Retrógrado é uma fase horrível na qual só coisas ruins podem acontecer. Nada disso.

Com a entrada do planeta em questão em modo de retrogração, no último dia 7 de julho, a equipe do podcast “Bem Bruxonas” resolveu fazer um episódio dedicado a mostrar como passar por esse período de forma suave e extrair o melhor dele. E, ó, fica tranquila, pode ser chatinho, mas pode ser incrível também, como quase tudo na vida.

No segundo bloco, Masumi faz a já tradicional análise da lua da semana que, a partir do dia 8, entra em modo crescente em Libra. De acordo com ela, é hora de ir atrás de parcerias, procurar o outro e, de uma vez por todas, aprender como se relacionar melhor.

Para finalizar, hora de responder as perguntas das ouvintes – e você pode mandar a sua pelo nosso e-mail portalmdemulher@gmail.com! Um dos casos da semana é a dúvida de uma ouvinte se o relacionamento ioiô dela pode ser explicado pelo mapa astral dos envolvidos. Ai, será?

