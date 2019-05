Podcast Bem Bruxonas – como a Lua Nova em Touro afeta sua vida?

Você gosta de astrologia? Por aqui, a gente AMA. Tanto que o escolhemos para ser o tema do nosso primeiro podcast. Bem Bruxonas reúne a astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita – responsável pelo horóscopo diário do MdeMulher – com os editores Ligia Helena e Lucas Castilho, dois curiosos que adoram perguntar o signo e o ascendente das pessoas na mesa do bar.

Todas as segundas-feiras estaremos no ar para falar sobre as conjunções astrais da semana.

No primeiro episódio do Bem Bruxonas, falamos sobre a relação das pessoas com a astrologia – tem gente se questionando sobre se ela funciona mesmo, o melhor jeito de se relacionar com as previsões, como ler o horóscopo de uma forma mais eficiente. No segundo bloco, Masumi faz uma leitura do céu da semana – a Lua Nova está em Touro, mas o que isso significa?

No terceiro bloco, vamos responder as dúvidas das ouvintes: isso significa que você pode mandar sua pergunta, que a Masumi responde no ar! Pode ser por DM ou comentário no Instagram, no Facebook, no Twitter ou por e-mail. E pode perguntar se o seu signo combina com o do crush, tirar dúvidas sobre o trabalho, questionar o que é trígono ou cúspide… a gente responde!

Para ouvir Bem Bruxonas todas as semanas, siga nosso perfil no Spotify – e em breve, em todas as plataformas de podcast que existem por aí.