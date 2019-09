Podcast: o que é, como e onde ouvir e os melhores para começar

Você sabe o que é podcast? Se você nunca viu, nem escutou, só ouve falar, não se sinta mal. Embora não seja uma novidade – existe desde 2004 – a popularização no Brasil só aconteceu recentemente. O fato de os smartphones terem dominado o mercado de celulares tem tudo a ver com isso, mas… vamos começar do começo.

O que é podcast?

Explicando de uma maneira simples, é como se fosse um programa de rádio, mas que você ouve onde e quando quiser. Quem faz podcast – pessoas ou empresas – disponibiliza esse arquivo de áudio para que o ouvinte possa acessar de seu computador, tablet ou smartphone.

Existem podcasts dos mais diversos temas, alguns longos, outros curtos, e de formatos diferentes: entrevista, debate, análise, bate-papo e até de ficção, como se fosse uma radionovela. Sim! Nos Estados Unidos, tem até ator de Hollywood gravando histórias em capítulos, distribuídas por podcast.

Como ouvir?

No início da história dos podcasts, era um pouco trabalhoso: você precisava encontrar o site, baixar o arquivo, colocar no MP3 Player… por isso que hoje em dia está muito mais fácil. Serviços de streaming de música como o Spotify, Deezer e iTunes distribuem também podcasts. Se você usa um deles, pode procurar pela área de podcasts e, uma vez lá, ouvir e até assinar um programa, para ser notificado das atualizações.

Além disso, existem programas específicos para ouvir podcasts, que você pode baixar gratuitamente no seu celular Android ou iPhone. Para o Android, alguns dos mais populares são o Pocket Casts e o Google Podcasts. No iPhone, todo mundo usa o app Apple Podcasts. Lá você pode procurar indicações, assinar programas e até programar o download automático dos episódios.

Ah é: praticamente todos os programas permitem que você faça o download dos episódios (quando você estiver conectada no wi-fi, por exemplo), para ouvir no ônibus, no metrô, na fila do banco, no trânsito… desse jeito, o podcast vira um verdadeiro companheiro dos momentos de tédio.

É de graça?

A maior parte dos podcasts é distribuído gratuitamente, sim. Alguns programas para ouvir podcast podem cobrar mensalidade ou uma taxa única, mas sempre há opções gratuitas – como o Google Podcasts para Android e o Apple Podcasts para iPhone. Alguns raros podcasts cobram assinatura.

Quais os melhores podcasts para começar?

Podemos puxar a sardinha para nosso lado? O MdeMulher tem um podcast maravilhoso sobre astrologia e ~coisas místicas~ chamado Bem Bruxonas.

Em episódios novos todas as segundas-feiras, a astróloga Masumi Suginoshita, junto com os jornalistas Ligia Helena e Lucas Castilho fala sobre o céu da semana, ensina a ler mapa astral e dá conselhos preciosos.

Bem Bruxonas no Spotify – Bem Bruxonas no Pocket Casts – Bem Bruxonas no Google Podcasts – Bem Bruxonas no YouTube (sim!)

Para notícias diárias, o Café da Manhã, da Folha de S Paulo, é um dos mais ouvidos do Brasil. Mas esse, você só encontra no Spotify.

O Mamilos tem como objetivo “construir pontes, e não provar pontos”. Apresentado por Ju Wallauer e Cris Bartis, elas escolhem toda semana um tema polêmico para debater com especialistas convidados.

Você gosta mesmo é de cultura pop e zoeira? Então se joga no Um Milkshake Chamdo Wanda, do site Papel Pop, apresentado por Phelipe Cruz, Marina Santa Helena e Samir Duarte.

Se sua praia é Saúde, nossos vizinhos de redação aqui na Editora Abril tem o Detetives da Saúde.

Se preparando para o vestibular? Ouça o Marca-Texto, do Guia do Estudante.

E se você está grávida ou pretende engravidar, o Bebê.com.br tem o Da Gravidez ao Primeiro Chorinho.

Gosta daquelas séries de TV sobre crimes reais? Então respira fundo e comece a ouvir o Projeto Humanos – Caso Evandro. É de arrepiar.

Esse são apenas alguns dos nossos preferidos para você começar a ouvir podcasts. Se você entende inglês (ou quer exercitar o ouvido), então… é um mundo todinho para conhecer. Temos certeza que você vai adorar!