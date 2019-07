Saiba o significado das Casas Astrológicas no seu mapa astral

Mais uma segunda-feira, mais um capítulo do “Bem Bruxonas”, podcast do MdeMulher sobre as coisas místicas que cercam o nosso mundo. No 13º episódio dessa temporada, o tema é MUUUUITO importante: o significado das casas astrológicas no mapa astral!

E a gente já avisa: limpem bem as orelhas e peguem seus caderninhos porque Masumi Suginoshita oferece uma aula completa e explica que, às vezes, saber a função de cada casa é até mais importante do que analisar os signos. Como assim?

De modo simplista, signos são nossos desafios na Terra e as casas mostram, de certa forma, o que você precisa viver ou passar para vencer esse tal desafio. Fez sentido? Ouça o podcast para ter uma visão completa do assunto, além de conhecer o significado de cada casinha!

Dá o play!

Logo depois do intervalo, hora de colocar luz sob a Lua da Semana e as notícias são as melhores possíveis para os signos de fogo: Sol, Lua, Vênus e Marte estão em Leão, então, é hora de ~se achar~, de ousar e confiar que tudo de melhor vai acontecer na sua vida.

Ok, algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade de passar por esse momento, mas, de um modo geral, todo mundo vai curtir a semana do dia 1º de agosto.

No terceiro bloco, rola a já tradicional “dúvidas das ouvintes”. Entre os destaques, respondemos se os sentimentos são muito afetados na Lua Cheia e como, diabos, sentir mais e pensar menos?

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!